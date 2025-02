Florencia Peña vs. Carlos Tévez, críticas, política y la eterna grieta: "No me gusta en quién se convirtió"

¡Que corran las aguas, que se agiten los micrófonos! Florencia Peña no se guardó nada y lanzó picantes declaraciones sobre Carlos Tévez en el programa de streaming de Flavio Azzaro. La actriz, reconocida fanática de River Plate, admitió su admiración por el talento del ex futbolista, pero cuestionó su postura fuera de la cancha: "A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino".

Si algo dejó claro Peña es que no solo importa lo que pasa en el césped, sino también lo que sucede cuando los jugadores tienen un micrófono delante. "Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de... A mi me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que hay mucha gente que los escucha. Me gustan los que bajan una línea distinta a la que baja él", sentenció.

El ahora entrenador también había dado qué hablar en el ámbito político. Luego de la asunción de Javier Milei, el ex jugador de Boca respaldó el nuevo rumbo del país: "Es un momento muy difícil, pero creo que este es el camino para cambiar algo. Tengo esperanzas". Sin embargo, ante las repercusiones, aclaró que no se siente identificado con ningún partido: "Ni macrista, ni kirchnerista, ni libertario, ni lo que quieran poner. ¡Este es Carlos Tévez! Ni chorro ni policía".

Más allá del cruce con Tévez, Peña también criticó la postura de muchos futbolistas que juegan en el exterior y minimizan los problemas del país: "No hay muchos que se atreven a hablar. Hay jugadores que llevan 20 años en Europa y dicen 'la Argentina está bien'. Y vos decís: 'Papi, vivís afuera'. O hacen negocios con gente que... bueno, ya saben de quiénes estamos hablando", sostuvo, picante, la ex Casados con hijos que suele ser muy cuestionada por su postura política.

Mauricio Macri y Carlos Tévez

Con un tono desafiante, la actriz apuntó a la mercantilización del fútbol: "Lo inocente de agarrar una pelota en un potrero quedó en el pasado. Ahora es un negocio en donde lo importante es ganar más y más". ¿Se vendrá alguna respuesta de parte de Tévez? Con estos protagonistas, la polémica está asegurada.