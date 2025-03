"Para mí no existe otra persona": Coty habló de su separación de Nacho y no descartó una reconciliación

Los romances nacidos en reality shows tienen un condimento especial: se viven en tiempo real, con miles de espectadores analizando cada gesto, cada cruce de miradas y cada palabra susurrada. La historia de amor entre Coty Romero y Nacho Castañares si bien no nació dentro de la casa de Gran Hermano, no fue la excepción. Desde que oficializaron su relación tras su paso por GH 2022/23, la pareja se convirtió en una de las más queridas por el fandom del programa. Sin embargo, el cuento de hadas llegó a su fin y, como era de esperarse, la noticia sacudió las redes y desató un sinfín de teorías.

La primera en romper el silencio públicamente fue Coty, quien eligió el programa LAM (América TV) para contar su versión de los hechos. Sin rodeos, la correntina desmintió rumores de infidelidad o traiciones (al menos por su lado) y explicó que la separación fue producto de cuestiones personales. "No terminamos porque nos peleamos o nos odiamos", aseguró, dejando en claro que no hubo escándalos detrás de la ruptura.

Según la influencer, la decisión fue tomada en buenos términos, aunque reconoció que el proceso no fue fácil. "Fue una boludez", resumió, minimizando el detonante de la separación. Sin embargo, Ángel de Brito aportó más detalles y reveló que una de las causas habría sido la falta de compromiso de Nacho para viajar a Corrientes y compartir tiempo con la familia de Coty. "Ella quería que Nacho vaya más seguido a Corrientes a compartir con la familia. Y Nacho no quería saber nada", lanzó el conductor, dejando entrever una grieta en la pareja que, hasta ahora, se había mantenido en la intimidad.

Por su parte, Nacho también se pronunció sobre el tema, pero en sus redes sociales. Con un mensaje emotivo, anunció la ruptura y agradeció a los seguidores por el apoyo incondicional. "No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, también merecen leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co", escribió el ex participante de Gran Hermano. En su descargo, dejó en claro que no hubo terceros en discordia ni conflictos mayores. "El amor es inmenso y el respeto aún más", agregó, dejando una puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro.

Coty Romero y Nacho Castañares

Lo cierto es que detrás de la imagen de una separación cordial, hubo indicios de que la relación ya atravesaba turbulencias desde hace tiempo. En los pasillos de Telefe se rumoreaba sobre una crisis entre la pareja, especialmente tras un episodio en el que Coty habría abandonado el set del streaming Fuera de Joda entre lágrimas y gritos. "Terminó todo a los gritos y llantos contra Nacho", había revelado el periodista Pepe Ochoa en LAM, lo que encendió las alarmas sobre un posible quiebre definitivo.

El romance entre Coty y Nacho tuvo varias idas y vueltas. En febrero de 2025 ya habían atravesado una crisis, pero lograron recomponer el vínculo. Sin embargo, esta vez todo indica que la decisión es más firme. La pareja se conoció en Gran Hermano, pero su relación comenzó fuera de la casa. Nacho, quien en el reality estaba en pareja con Lucila "La Tora" Villar, terminó su relación con ella y poco después inició su historia con Coty. Desde entonces, compartieron viajes, proyectos y momentos románticos en redes sociales, enamorando a sus seguidores.

El posteo de Nacho anunciando su separación de Coty

Lo llamativo es que, días antes del anuncio de la ruptura, Nacho había reafirmado públicamente sus sentimientos por Coty. En una entrevista con el influencer Franco Tita, aseguró que lo que sentía por ella era único. "Lo que me pasó con Coty no me pasó nunca. Ahora me siento enamorado realmente", dijo. Pero apenas días después, confirmó la separación, lo que dejó a muchos con la sensación de que la historia aún no está del todo cerrada.

Mientras tanto, Coty dejó entrever que la reconciliación no está descartada, aunque por ahora su prioridad es su bienestar personal. "Me encantaría que sea él, porque para mí no existe otra persona y no creo que me vuelva a pasar algo así", confesó con emoción en LAM. Pero, al mismo tiempo, recalcó que necesita enfocarse en su crecimiento personal y en su salud mental antes de pensar en una segunda oportunidad.