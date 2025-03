La operación de cadera de Alfredo Casero "no salió bien": "Fue dormido con morfina"

La operación de cadera que le hicieron de urgencia al actor y humorista Alfredo Casero "no salió bien", de acuerdo a la información que brindaron sus hijos Nazareno y Minerva, quienes lo acompañan en la clínica San Camilo donde fue intervenido en la mañana del lunes. Según informaron, el paciente "fue dormido con morfina" y una de sus piernas quedó comprometida a partir del resultado de la cirugía.

La información la amplió Juan Etchegoyen de Mitre Live, quien definió el panorama como complicado. "La operación no salió bien. Y tiene comprometida una de sus piernas en relación a este problema", advirtió el periodista. "Pensé que iba a tener a esta hora una buena noticia para dar. Operación muy delicada me contaron que fue ", reconoció.

Alfredo Casero se popularizó por sus enfurecidas opiniones, además de su carrera como humorista

"Me cuentan personas que están en la diaria con Alfredo que viene rengueando y no puede caminar bien. Me sorprende todo esto que me dicen porque nadie sabía nada de esto. Es un panorama complicado porque me dicen incluso que se estaba yendo en silla de ruedas del teatro los últimos tiempos", confirmó el especialista en espectáculos.

" Lo operaron y las cosas no salieron bien . Está en estado reservado y delicado a esta hora", sentenció un apenado Etchegoyen en una emisión en vivo. Además, agregó que el humorista, que no está fuera de peligro, se encuentra en la habitación 324 del nosocomio donde fue intervenido.

Alfredo Casero en la "convención de Batmans" de "Cha Cha Cha"

Quien también aportó información alrededor de la situación de Casero fue el conductor de LAM, Ángel de Brito. "Está con estado reservado internado en San Camilo. Sedado, acompañado por sus tres hijos", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

"Hace meses que Casero viene con este problema en la cadera, de hecho este es el motivo de por qué suspendió las funciones de su espectáculo", había advertido Etchegoyen antes de la operación. Lo cierto es que esta dolencia lo había obligado a suspender funciones de su espectáculo teatral "Cha Cha Cha" en varias ocasiones. El antecedente más cercano de su padecimiento se remonta a enero pasado, cuando el actor fue internado en la clínica Zabala debido a una infección en la cadera.

Alfredo Casero está acompañado por sus hijos en la clínica San Camilo.

En aquella oportunidad, trascendió que Alfredo Casero habría decidido abandonar el centro de salud sin recibir el alta médica para poder continuar con sus compromisos laborales. Sin embargo, su cuadro fue empeorando con el tiempo, llevándolo a esta cirugía urgente. Fuentes allegadas al artista indicaron que, además del desgaste óseo, su estado podría estar relacionado con complicaciones derivadas de su historial de sobrepeso y fluctuaciones en su salud.