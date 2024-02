Paula Chaves enfrentó los rumores de affaire entre Pedro Alfonso y Flor Vigna: "Lo hubiese perdonado"

Se hartó. Después de que Mimi Alvarado volviera a instalar los rumores de affaire entre Pedro Alfonso y Flor Vigna tras la ruptura de la cantante y Luciano Castro, Paula Chaves decidió sentarse en LAM para hablar de todo. "Me había olvidado del tema, de verdad. Esto fue un poco por todo lo que pasó con Flor en el Bailando, caemos en el coletazo que se armó con Flor. Pero a mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos. Flor en particular nunca me dio celos", advirtió.

Paula Chaves desmintió los rumores de affaire entre su esposo y Vigna

Tras la separación de Flor Vigna y Pedro Alfonso, estallaron varios rumores alrededor de la ex pareja. ¿El más polémico? Sin dudas el que hablaba de un affaire entre la cantante y su ex compañero del Bailando a espaldas de Paula Chaves. "Es medio arriesgada cuando hace esas cosas porque ella tiene varios muertos en el placard. El día que se conozca eso va a correr sangre. Yo no puedo dar nombres pero hay uno que es un 'muertazo'", lanzó sin tapujos Mimi Alvarado.

Y siguió: "Es un hombre del espectáculo. Todos los que están detrás de cámara lo saben pero nadie habla. Es casado. Yo creo que si eso se sabe sería la bomba. Yo creo que Flor tiene que tener mucho cuidadito con lo que anda diciendo. Yo creo que ella no es ejemplo de nada. Hay divorcio si estalla esta bomba". Si bien la dominicana evitó dar nombres para, seguramente, no comerse una catarata de cartas documento, muchos vincularon sus dichos a las versiones de romance que rodearon a Alfonso y Vigna.

Recordemos que fue en el 2017 cuando se hicieron presentes los rumores de un posible amorío entre Pedro y Florencia, luego de que ambos se consagraran campeones del Bailando. Incluso cuando ambos eran pareja en el Bailando por un Sueño, Occhiato había demostrado en varias situaciones estar "celoso" por los bailes que hacían, cómo se tocaban y el tiempo que pasaban juntos, que daba sospechas de realmente el comienzo de un nuevo amor. Algo que no se confirmó y fue desmentido.

Con esta versión vintage una vez más dando vueltas por los distintos programas de chimentos, Chaves salió a enfrentar estos rumores con altura y visiblemente cansada de que se ponga en tela de juicio el vínculo que mantiene con el padre de sus hijos. "Flor nunca me generó nada como mujer, yo estaba recién parida de Baltazar, con toda la revolución hormonal, ella venía un montón a casa con Nico (Ochiatto), me acuerdo que ensayábamos en el living de casa. Nunca me dio celos", explicó.

Y sumó: Primero y principal, confío en mi marido. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, nunca me dio celos. A mí lo que me da un poco de fiaca y ahora sí que me cansa un toque, es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala y todo el mundo dice 'porque yo sé, porque yo vi'. Si vieron o saben, que muestren. Hay una familia por detrás. Por suerte mis hijos no usan la tablet, no ven el celular, pero se habla con una liviandad de todo".

Fue entonces que Paula tomó aire y apuntó directamente contra la ex pareja de El Tirri: "Y de verdad, no es por menospreciar a nadie, pero que esto sea un rumor que lo lanza Mimi y lo empiezan a replicar, y lo instalan. Con Mimi compartimos una temporada en Carlos Paz y fue muy copada, buena onda con El Tirri, conmigo siempre la mejor, salíamos a comer. No puedo estar sentándome a aclarar lo que cualquiera tira porque se le canta y empiezan a replicarlo en todos los programas".

Flor y Pedro ganaron el Bailando 2016

Sin dudarlo, Chaves remarcó que le tiene plena confianza a Pedro: Yo le creo a mi marido. Sé lo que viví en ese momento y no voy a dejar de creerle a Pedro que estoy con él hace 13 años, por creerle a una chica que un día se le dio por decir que ella también era una picaflor y relanzó todo de nuevo... Me agota. La vida a uno le va enseñando. Aprendí que la vida es corta, es una única vida que tengo y por eso decido vivirla con buena onda, con alegría y con amor, haciendo cosas que me hagan bien".

Y concluyó: "Me da fiaca aparecer en todos los portales. El hombre en el medio y las dos mujeres a los costados... me da una fiaca tremenda. Si no es por mi ex, por Facundo o por Zaira, es por esto. Me da fiaca, pero sería una boluda si esto me angustia y me quita el sueño. Ya engancharme y desgastar mi energía, sería una boluda. Aparte, si hubiese sido real, lo hubiese perdonado a Pedro. Me escribieron de todos los portales por algo que dijo Mimi. O sea, ¿de verdad?".