"¿Sabías que es mi novio?": De Brito reveló como Lali decidió blanquear su romance con Pedro Rosemblat

Después de varios meses repletos de rumores, imágenes a escondidas y encuentros casuales que salieron a la luz, finalmente Lali Espósito blanqueó su romance con Pedro Rosemblat a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó imágenes de lo que fueron sus primeras vacaciones en pareja en las playas de Uruguay a puro amor, risas y calor.

"Proyecto de ley sobre blanqueo": así blanqueó Pedro Rosemblat su relación con Lali.

Llegó el verano y llegó el romance para la cantante de pop. Después de brindar una cierta cantidad de entrevistas donde aseguró que se encontraba muy bien sola, sin tener que buscar ningún tipo de pareja, de un momento para el otro decidió blanquear que, de manera reciente, entabló una relación de la que se muestra sumamente feliz y orgullosa.

A Lali se la vinculó con una cierta cantidad de personas de la farándula, desde cantantes hasta actrices y actores, pero siempre eligió seguir con la misma vara de no hablar sobre su vida privada ni exponer sus sentimientos como solía hacerlo antes. Después de terminar con su última pareja, no volvió a mencionarse con ninguna otra persona hasta que pasados los años, el amor, en nombre de Rosemblat, volvió a tocar su puerta.

Hace aproximadamente un mes circuló la primera foto de ellos dos comiendo, acompañados, en un restaurante y fue el puntapié para levantar sospechas. Acto seguido, volvió a pasar algo similar con una imagen parecida y más tarde, las cámaras de la televisión lo encontraron a Rosemblat a la espera de Lali en las calles del barrio porteño de Palermo. Hasta ese momento, ninguno de los dos tenía decidido blanquear ninguna situación.

Lali Espósito publicó una foto de Pedro Rosemblat disfrutando el día en Uruguay.

Sin embargo, lo que parecía que podía ser tan sólo una amistad, se convirtió en algo mucho más serio porque después de ese video, también se los observó dentro del vehículo de la cantante dirigiéndose hacia otros lugares juntos y solos. Hasta ahí, todo era dudas de si lo que pasaba entre ellos eran sólo encuentros amorosos o si directamente iban direccionados hacia algo mucho más serio.

Pero la verdad de la milanesa salió a la luz por parte propia de la creadora de "Disciplina". Es que, ya cansada de los rumores y las especulaciones sobre su vida privada, decidió dar a conocer su nueva relación en sus redes sociales, donde publicó ocho imágenes de lo que fueron sus primeras vacaciones en Uruguay.

Ahí mismo, se los vio sonrientes, contentos, felices y súper enamorados. Por parte de las fotos elegidas, la ex Casi Ángeles optó por postear las que mejor se ven: ella posando ante la cámara, él contemplando el paisaje, también cocinando, ella en un atardecer fotografiada por el conductor y luego postales abrazados demostrándose amor.

A pesar de que la confirmación pública la hizo ella... ¿Cómo fue la presentación y de qué manera aplicó rápidamente el título que los entrelaza a ambos? Así de graciosa como es Lali en la vida cotidiana, optó por actuar de esa manera para poder darle más seriedad a su relación, de la manera más insólita.

Lali Espósito blanqueó su romance con Pedro Rosemblat.

Fue Ángel De Brito quien lo contó mediante LAM cuando la noticia salió a la luz. El conductor aseguró que ya sabía de la relación pero que no lo iba a contar hasta que la cantante lo quiera dar a conocer. En esa misma línea, detalló una anécdota en la cual relató cómo fue que Lali decidió ponerle un título a su relación.

El contexto de la situación es que, casualmente, Ángel se topó con Lali en el transporte que los llevaba a ambos a Uruguay y ahí mismo la actriz le confesó entre broma y broma, que estaba de novio. ¿Lo loco? Pedro le confesó al jurado del Bailando que "no sabía" que ya tenían puesto aquel título.

"Llegué al Buquebus y encontré a Lali con Pedro al lado, estaban tomando una gaseosa, un agua... Todos la vieron pero nadie la grabó ni les sacaron fotos juntos para divulgarlo. Cuando me acerco a saludarla, me dice Lali, siendo muy Lali. '¿Sabías que es mi novio?' Y yo le dije que no sabía, él agregó que él tampoco lo sabía", detalló De Brito.