Gustavo Conti se quejó tras que lo tilden de "buchón" de Flor Vigna y Pedro Alfonso

¡Poné los fideos que estamos todos! Si algo más le faltaba a la novela de mil capítulos que se encuentra viviendo Flor Vigna, es la aparición de un nuevo personaje en esta trama. Vamos por partes: su año comenzó con una disputa contra Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, a ambos les dedicó una canción llamada "PicaFlor" y por un mal entendido terminó en guerra con Noelia Marzol, confesando que aún no superó a su ex. Luego de eso blanqueó su separación de Luciano Castro y a raíz de aquello, salieron a la luz los rumores de su affaire con Pedro Alfonso, por lo que salió hablar Paula Chaves y ahora se sumó Gustavo Conti, tras ser señalado como el "buchón" de la historia.

Flor Vigna.

Con la guerra mediática por "Occhiamín" y por la creación de su canción "PicaFlor", la bailarina declaró que tiene que dejar de vincular su presente con su pasado, dando a entender que aún no logra superar la relación que mantuvo con Occhiato la cual duró siete años. Paradójicamente, una semana más tarde de aquella polémica declaración, anunció su separación de Luciano Castro, mientras que el actor prefirió llamarse a silencio.

Teniendo en cuanta todo aquello, volvió aparecer en escena un tema que se creía que había caducado: su supuesto affaire con Alfonso. Es que cuando parecía que nadie más iba hacer mención, Mimi Alvarado metió el dedo en la llaga, mencionó la separación de Vigna con Castro, y le sumó un condimento extra a su declaración: "Si estalla la bomba hay divorcio".

¿A qué se refería? En El debate del Bailando, la modelo dominicana dejó en offside a Vigna, al traer a la actualidad un tema del pasado que parecía pisado. "Es medio arriesgada cuando hace esas cosas porque ella tiene varios muertos en el placard. El día que se conozca eso va a correr sangre. Yo no puedo dar nombres pero hay uno que es un 'muertazo'. Ella es muy valiente diciendo lo de los picaflor porque ella...", lanzó, para ser interrumpida rápidamente por sus compañeros.

Flor Vigna y Pedro Alfonso en el Bailando por un Sueño.

Aunque luego prosiguió: "Es un hombre del espectáculo. Todos los que están detrás de cámara lo saben pero nadie habla. Es casado. Yo creo que si eso se sabe sería la bomba. Yo creo que Flor tiene que tener mucho cuidadito con lo que anda diciendo. Yo creo que ella no es ejemplo de nada".

Fue en el 2017 cuando se hicieron presentes los rumores de un posible amorío entre Pedro y Florencia, lo que hacía real la infidelidad del actor hacia Paula Chaves. En su momento, ambos eran pareja en el Bailando por un Sueño y Occhiato había demostrado en varias situaciones estar "celoso" por los bailes que hacían, cómo se tocaban y el tiempo que pasaban juntos, que daba sospechas de realmente el comienzo de un nuevo amor.

A pesar de que pasaron siete años de aquel momento, en esa época fue uno de los temas más conversados por saber si realmente fue real lo que pasó entre Vigna y Alfonso. La duda siempre estuvo en quién lo dio a conocer o cómo se reveló ese supuesto affaire. Sin embargo, cuando parecía que las cartas ya estaban arriba de la mesa y no faltaba nadie más por involucrar, Mariana Brey sumó a Gustavo Conti a la novela.

Tras debatir sobre las declaraciones de Mimi y todo lo que había pasado en el 2017, Brey confesó en Socios del Espectáculo que el quiebre de la relación que tenían Alfonso y Chaves con Conti y Ximena Capristo -ambas parejas- se dio porque el actor fue quien reveló la información de aquel supuesto affaire, justo en el momento en que los tres protagonistas, Alfonso, Conti y Vigna, se encontraban realizando la obra teatral Abracadabra.

Pedro Alfonso y Gustavo Conti cuando aún mantenían una amistad.

"Se lo responsabilizaba a Conti de ser, tal vez, el que hizo correr ese rumor. El que había filtrado esa información. Cuando Pedro se enteró de que él podría haber sido el responsable de esto, comenzó a fracturarse esa amistad", expresó la panelista.

Con ánimos de desmentir todo lo dicho hacia su persona, Conti decidió romper el silencio en diálogo con Ciudad Magazine y se puso del lado de que hay "una familia", con respecto a la que conformaron Chaves y Alfonso, que podría estar sufriendo las "mentiras" que se dicen en la televisión.

"Nunca los vi a Flor Vigna y a Pedro Alfonso teniendo sexo, como están diciendo. Es una pelotudez bárbara. Eso es mentira, y si lo hubiese visto no lo habría contado", manifestó, y luego agregó: "No me metan a mí. No tengo nada que ver. No los vi nunca juntos. Están diciendo muchas pelotudeces y no me pone de buen humor. Hay una familia. Es una locura terrible lo que están diciendo. Quiero saber quién tiró esta bomba, porque es cualquier cosa".