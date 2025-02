Pepe Ochoa expuso a Wanda Nara y Kennys Palacios lo dejó en ridículo: "Te transfiero para la coca"

Mientras el Wanda Gate se trasladó a Turquía, en las redes sociales se vivió un tenso momento con el enfrentamiento de Pepe Ochoa y Kennys Palacios. Todo comenzó cuando el panelista de LAM apuró digitalmente a Wanda Nara, quien viajó a Estambul a recibir un premio.

Al mismo tiempo que la China Suárez y Mauro Icardi llegaron al país de Medio Oriente por compromisos futbolísticos, la Bad Bitch aterrizó en dicho territorio para ser nominada a "Mujer del Año". En esta línea, presumió su logro a través de Instagram con una imagen de su asiento de avión en primera clase y una costosa cartera: "Viajando a una de mis ciudades favoritas. Viajé sola, con mis hijos muy bebés, con amigos, familia y de tanto amarla hice todo para vivir en ella. Me dieron mucho amor, trabajo y me cuidaron. Hoy vuelvo con una nominación a Mujer del Año, algo que ni soñando podría imaginar", describió en la historia.

Kennys Palacios y Wanda Nara aterrizaron en Turquía, al mismo tiempo que la China Suárez y Mauro Icardi

Las palabras de Wanda se contradicen con el comunicado compartido por ella misma el pasado 5 de noviembre, cuando confirmaba su separación de Icardi: "La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien...", fue parte del escrito donde dejó en claro que no compartía con la cultura de Turquía. Fue Pepe Ochoa quien recordó este mensaje y expuso a la conductora: " Ponete de acuerdo mami, ¿Es una mierda o es la mejor ciudad de tu vida? ".

Si bien la empresaria de cosméticos no salió al cruce por las críticas hacia su contenido en redes sociales, fue su peluquero quien la defendió: "Pepito besito seguí criticando desde tu camita", escribió en X desde Estambul, ya que viajó como acompañante de Nara.

Fuerte cruce entre Pepe Ochoa y Kennys Palacios

Ochoa, lejos de intimidarse, inició un enfrentamiento digital: "Y vos seguí colaborando con esta paparruchada. Las pibas sin ver al padre. Vergüenza ajena ya me das", citó el anterior tweet, en el que recordó que Icardi no ve a sus hijas desde enero por un incumplimiento de Wanda. Otro que no se vio interesado en apaciguar las aguas fue Kennys quien continuó la disputa: "Ocupate de sus cosas papito, seguí intentando ser Yani (Latorre) besos en la colita. Pd, disfrutá el domingo te transfiero para la coca ".

Sin mucho que agregar, Pepe Ochoa, community manager de LAM decidió ir directo al hueso: "Besos sanguijuela", escribió junto a una foto del estilista junto a Mauro. Cabe recordar que el influencer fue acusado de vivir de la plata y los lujos del futbolista bajo la máscara de "mejor amigo" de Wanda Nara. En medio del ida y vuelta, algunos usuarios de la red social decidieron involucrarse y dar su opinión sobre el Wanda Gate.