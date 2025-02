Tini Stoessel brilló en la icónica fiesta de Paris Hilton y fue declarada "icon" por la socialité

Beverly Hills fue testigo de una noche legendaria cuando Paris Hilton, la reina indiscutida del glamour de los 2000, celebró su 44º cumpleaños con una fiesta tan extravagante como ella misma. Con una temática que solo Paris podría idear, "Icons Only", la selecta lista de invitados incluyó a las personalidades más rutilantes de Hollywood y la industria musical. Entre ellas, Tini Stoessel, quien sigue conquistando el mundo y demostrando que su brillo traspasa fronteras.

La Triple T lució un sexy look de pollera larga tiro bajo, botas negras y un corset del mismo color.

La mansión de la heredera de los Hilton se tiñó de rosa chicle y brilló con una decoración deslumbrante que incluyó globos, luces y una torta en forma de corazón con el nombre de la anfitriona en blanco. Al ritmo de los mejores hits de los 80 y 90, los invitados bailaron y brindaron con la cumpleañera, que en todo momento se mostró eufórica, rodeada de un séquito de estrellas.

Entre los asistentes se encontraban Snoop Dogg, Anya Taylor-Joy, Sydney Sweeney, Sofía Vergara, Madelyn Cline, Bella Thorne, Cara Delevingne, Diplo, Jessica Alba, Kat Von D, Julia Fox, Lisa Manoban de BLACKPINK, SIA, Molly Shannon, Parris Goebel y, por supuesto, Tini. La cantante argentina impactó con un look total black de corset, pollera larga tiro bajo y botas negras, complementado con una mini bag y un collar con dijes.

El toque más icónico de la velada llegó cuando Paris publicó un carrete en Instagram con sus mejores momentos de la fiesta y, entre las imágenes seleccionadas, destacó una posando junto a Tini. Un gesto que confirma el ascenso imparable de la argentina en el círculo exclusivo de las celebridades internacionales. Durante la noche, Tini compartió momentos con su amiga Sofi Fernández y la influencer Lele Pons, con quienes se tomó selfies y videos en la fastuosa mansión de Hilton.

La Triple T no dudó en inmortalizar los detalles más extravagantes de la velada, como el papel higiénico rosa en el baño de Paris o el impresionante BMW deportivo de la socialité, donde también posó junto a la cantante mexicana Danna Paola. Una postal impensada hace algunos años, considerando los rumores de enemistad entre ambas por el pasado amoroso con Sebastián Yatra.

Uno de los momentos más virales de la noche fue el baile de Tini junto a Paris al ritmo de "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston. En el video, la argentina guió a la cumpleañera para que moviera las caderas con ella, en una escena que encapsuló a la perfección la esencia de la noche: celebración, música y mucha, pero mucha, icón actitud. La fiesta de Paris Hilton confirmó que Tini Stoessel no solo brilla en los escenarios, sino también en el mundo de las grandes ligas del entretenimiento. Si algún día hubo dudas, la foto con Paris las disipó: la Triple T es, definitivamente, un ícono internacional.