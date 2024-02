Peso Pluma dejó atrás a Nicki Nicole y dieron a conocer cómo se manejaba con ella: "Le fue infiel en varias ocasiones"

Hace casi dos semanas, se descubrió que Peso Pluma había engañado a Nicki Nicole con otra influencer en Las Vegas, luego de que se hiciera viral un video suyo dónde caminaba de la mano con una chica, mientras sus guardias intentaban impedir que se pudiera tomar la imagen. Y aunque algunas personas descreyeron que ese material fuera actual, fue la misma cantante argentina la que reconoció la información.

Nicki Nicole y Peso Pluma

"Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy" , fueron las palabras que utilizó Nicki para despedirse de su amor y agradecerle a sus fans por el apoyo y las palabras de aliento luego de que quedara expuesta frente a todo internet. Como último gesto, la artista decidió borrar todas las fotos de su feed de Instagram en las que aparecía con él y continuó rumbo a seguir con la gira de su disco "Alma", donde lloró arriba del escenario.

Pero después de tanto silencio, Peso Pluma reapareció e hizo un gesto que dio punto final a la relación con Nicki, con la cual parece que no hay retorno. Por este motivo, el cantante mexicano decidió borrar todas las publicaciones con ella, excepto la de la promoción de la canción que hicieron juntos, titulada "Por las Noches", ya que se trata de parte de su carrera. Pero esto no fue lo más llamativo, ya que era lo esperable.

Lo que sucede, es que Peso Pluma decidió desvincularse de Nicki del todo, dejando de seguirla. Pero sin embargo, tanto ella como Duki y Bizarrap decidieron darle unfollow al mexicano, e incluso se sospecha que la artista está muy cerca de bloquearlo para que no pueda ver sus movimientos.

Peso Pluma borró a Nicki de sus redes, pero sólo dejo una foto.

Tras la escandalosa separación luego del Super Bowl, en Mire Live, Juan Etchegoyen contó pormenores de la situación, y remarcó que podrían haber otras infidelidades por parte de Peso hacia Nicki. "Lo que me decían es que después de lo qué pasó Nicki Nicole descubrió que el cantante mexicano le habría sido infiel en varias ocasiones, hubo varias situaciones perversas. Esto que lo dejó expuesto no es ni más menos que lo que viene haciendo hace meses", comentó.

En este sentido, decidió profundizar sobre el tema y remarcó: "Me describen un modus operandi del artista para serle infiel a la cantante. Peso Pluma habría entablado conversaciones con diferentes mujeres en las redes sociales, reaccionaba, comentaba en privado y en sus viajes concretaba encuentros con algunas de estas chicas".

Lo cierto es que la cantante rosarina recibió muchísimo apoyo de la comunidad de Internet e incluso de sus amigos, Duki, Emilia, María Becerra, FMK e incluso de sus ex novios, Trueno y Khea.