Picante, la China Suárez armó un escándalo con un detalle en su outfit: ¿Wanda Nara o Eugenia Tobal?

Si bien en los primeros meses del WandaGate la China Suárez optó por el silencio ante los rumores y especulaciones sobre su vida privada, esta vez se cansó de que hablen por ella y decidió salir a defenderse.

Lo que parecía un simple posteo en redes terminó dando que hablar por el mensaje oculto que muchos leyeron entre líneas. La ex Casi Ángeles posó en Instagram con una remera blanca, manga corta y pancita al aire, con una frase que no pasó desapercibida: "DON'T BE JEALOUS" ("No estés celoso/a").

La China Suárez posó con un mensaje que revolucionó las redes

Aunque la China no aclaró a quién iba dirigido el mensaje, las especulaciones no tardaron en aparecer: algunos apuntan a Wanda Nara, ya que horas antes había hablado con los medios en el aeropuerto y deslizó que la actual pareja de su ex la está imitando.

"¿La China te quiere copiar? Mirá cómo llegó a Turquía", le dijo un periodista en Ezeiza, mostrándole fotos del look. "Y bueno, soy influencer. Está bueno que se inspiren en mí. Habla bien de mi trabajo ", respondió Wanda, sin vueltas.

"Good Karma": el mensaje de Eugenia Tobal en medio de las polémicas que enfrenta la China Suárez

Sin embargo, hay quienes creen que el mensaje no era para la Bad Bitch, sino para Eugenia Tobal. Aunque alejada del WandaGate, el nombre de Tobal sigue sonando de vez en cuando por la historia que la enfrentó con Suárez cuando ambas estuvieron vinculadas a Nicolás Cabré.

¿La razón? Días atrás, la actriz compartió en Instagram una foto con un buzo blanco con letras rojas que decían: " Good Karma ". El detalle no pasó inadvertido, ya que coincidió con los escándalos que involucran a la China, incluyendo el revuelo por no poder viajar a Turquía con sus hijos luego de que Benjamín Vicuña le revocara el poder para salir del país.

La China Suárez

Aunque la China Suárez no dijo ni una palabra y sólo acompañó su posteo con un emoji de corazón con fuego, las redes hicieron su parte: los nombres de Wanda Nara y Eugenia Tobal volvieron a estar en el centro de la polémica como posibles destinatarias del mensaje con doble filo.