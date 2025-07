Moria Casán, desatada: del "a Susana le gustan las minas" al "a Pampita la dejaron por infumable"

Moria Casán volvió a hacer lo que mejor sabe: prender fuego la pradera del espectáculo con una sola declaración. En una breve -pero explosiva- comunicación telefónica con Sálvese Quien Pueda (América TV), La One desfiló filosas opiniones sobre Susana Giménez, Graciela Alfano y, cómo no, sobre la flamante separación de Pampita con el polista Martín Pepa. ¿El resultado? Un auténtico "Moriagate" con todos los condimentos.

Todo comenzó con ya famoso "Tapado gate", aquel episodio en el que Susana Giménez trató con desprecio a Graciela Alfano. Moria, aliada histórica de la Alfano, no tardó en reaccionar: "Escuché últimamente la confusión de siempre. Rubia y morocha trabajamos en los ochenta, cine, teatro y televisión, pero se terminó ahí", dijo en referencia a la eterna comparación con la diva de los teléfonos. Y lanzó sin dudar: "Las comparaciones son negativas. La carrera de Susana está ligada a la tele. Parece que estás diez años en la tele y sos más figurón que alguien con cuarenta años de teatro".

Pero eso no fue todo. Con su famosa lengua karateka, Moria soltó una frase que hizo temblar los estudios de América al ser consultada sobre las razones que llevaron a La Su a atacar a Graciela Alfano en medio de un móvil televisivo: "Para mí le gustan las minas y no se anima a salir del clóset". Sin pelos en la lengua, agregó: "Le pueden gustar las mujeres y los hombres. Es una percepción mía, de una mujer que siempre fue muy competitiva con otras mujeres".

Entre una declaración y otra, el conductor Pepe Ochoa intentaba mantener el hilo de la charla, pero La One no se detenía. Al llegar el turno de opinar sobre la reciente ruptura de Pampita con el polista Martín Pepa, Moria soltó: "¡Ay, qué aburrida que es esta chica! ¡Dios mío! Con esa sonrisa de dulce de batata...". Como si eso fuera poco, aseguró que no le extrañaría que la hubieran dejado "por infumable". "No sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones", explicó.

Graciela Alfano y Moria Casán se muestran cómplices entre ellas y ácidas contra otra colega

Al recordar sus viejos cruces con la modelo en Showmatch, Moria contó: "Una vez me dijo 'no te metás'. Se dice 'no te metas', le dije. La corregí, obvio". Pero sus críticas no se detuvieron en el carácter: también cuestionó su forma de hablar. "No le entiendo cuando habla. Arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Habla como riéndose, como histérica". Y para no dejar dudas de su opinión sobre la dicción de las divas, remató: "A Susana tampoco la entiendo. No sé si me tengo que poner audífono, pero no entiendo cómo habla la gente". Mientras tanto, el escándalo de la separación de Pampita seguía su curso.

La bomba la tiró Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece) y Ángel de Brito la confirmó poco después en Instagram: "Pampita separada desde el 9/7". La noticia sorprendió a sus seguidores, que apenas días antes la habían visto feliz en California celebrando el 4 de julio con Pepa. Incluso, un detalle no menor encendió las alarmas del fandom: un llamativo anillo en su mano izquierda, que muchos interpretaron como señal de compromiso. Pero la ilusión duró poco. La joya con piedra central prominente y brillantes laterales, quedó flotando en el aire como símbolo de algo que no fue. La modelo, por ahora, guarda silencio. Ni desmiente ni confirma, y el enigma crece.