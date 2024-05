Piccirillo, esposo de Jesica Cirio al desnudo: destapan su pasado y encuentran violencia, millones de pesos y traumas familiares

El domingo por la tarde, en el exclusivo hotel del barrio porteño de Recoleta, Palacio Duhau, Jesica Cirio y Elías Piccirillo dieron el sí frente a 60 personas invitadas para sellar su amor a once meses de haber empezado su relación.

Sin embargo, más allá de las sonrisas repletas de felicidad, amor y cariño, tan sólo 24 horas más tarde se comenzaron a divulgar diversos datos e información sobre la vida del ahora esposo de la modelo.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo dieron el ¡sí, quiero!

En junio de 2023, Cirio y Piccirillo blanquearon su romance y todo fue tan intenso y repentino que tan sólo nueve meses más tarde, cuando la ex esposa de Martín Insaurralde celebró sus 36 años -en un mega evento con 80 invitados- el empresario se arrodilló y le propuso ser su esposa. Ahora, con los anillos puestos y ya habiendo realizado el Civil, la pareja dio a conocer que les gustaría tener un hijo y que sea en principio un varón, dado que ambos tienen hijas mujeres.

El oscuro pasado de Piccirillo

Pero... ¿Qué hay detrás de Piccirillo? La madre de la niña Chloe buscó resguardarse de los medios de comunicación y esconder su vida privada para conocer un nuevo amor y cambiar de página anterior, pero ahora se empezaron a dar a conocer algunos problemas que tenía y sostiene guardados bajo siete llaves la persona con quien decidió casarse.

A decir verdad, los antecedentes amorosos de Cirio no son los mejores porque, todo parece indicar que las problemáticas de pareja la persiguen. Es sabido que la relación entre ella e Insaurralde no culminó para nada bien por diversos sucesos de infidelidad y porque hasta se les llegó a embargar la cuenta a ambos por un posible lavado de dinero por el cual el ex político todavía se encuentra imputado, y sin haber podido finalizar con ese tema, ya se comenzaron a rumorear otras problemáticas que circulan alrededor de Piccirillo.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Fue el periodista Fede Flowers quien dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram el pasado que esconde Piccirillo, sus orígenes, qué hizo durante toda su vida, cómo fue que de un día para el otro comenzó a tener millones en su cuenta y en esa misma línea, dejó abierta la posibilidad de que Cirio, también quiera mantener escondido bajo tierra todos aquellos secretos. Lo cierto es que no sólo es polémico, sino que es triste y genera preocupación.

Según la información brindada, Piccirillo nació y se crió en Florencio Varela en donde vivía junto a su madre, Miriam Borges, con la cual actualmente no tiene relación, y junto a sus hermanos de los cuales tampoco hay datos sobre ellos. El problema principal de aquella convivencia durante la infancia fue uno en particular que le marcó toda su vida: la violencia doméstica.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo

Cuando el empresario vivía junto a su madre y sus hermanos, fue su progenitora quien debió denunciar a su espos o -padre de Piccirillo- por maltrato y violencia de género y desde aquel momento, perdió todo tipo de relación. Además, su hermana Cinthia también fue víctima de violencia de género a tal punto de que su vida estuvo en riesgo por recibir un disparo en el pecho de quien era su pareja.

Todo lo problemático y drástico no culminó porque en el 2010, la madre de Piccirillo ingresó a trabajar en un call center que volvió a cambiarle la vida a todos. En principio, conoció a su novia Pamela con quien luego enfrentó una gran pelea por una devolución de dinero que nunca realizó y además, en ese mismo lugar, el empresario conoció a quien luego fue su pareja y tuvieron a la hija que actualmente tiene 16 años.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Además, cuando ya la madre se encontraba envuelta en problemas, con su padre no tenía contactos y parecía que estaba a la deriva, su círculo cercano comenzó a definirlo como un "chico raro", porque durante todo ese periodo, Elías no sólo le pedía ropa a todos sus allegados sino también dinero que, muchas veces Piccirillo no podía devolver.

Para solventar las deudas de dinero y para poder comprarse su propia indumentaria sin tener que depender de los demás, Piccirillo empezó a trabajar en una reconocida inmobiliaria que sin pensarlo, le hizo dar el salto que su vida necesitaba: se mudó solo en un departamento en el cual ocupaba todo un piso ubicado en la Avenida Libertador, viajar a Miami se le hizo algo cotidiano y, con la cantidad de millones ahorrados, le organizó una lujosa fiesta de 15 años a su hija.

Hay una reconocida frase que dice que "el dinero no es todo", porque por más millones que tenga Elías Piccirillo en su cuenta, sea un reconocido empresario y pueda darse unos lujosos gustos, nada cambia con lo personal y social: con su familia no mantiene relación, su madre vive en La Pampa y recién, pocos días antes del casamiento, él decidió presentar a Jésica Cirio como su novia. ¿Raro, no?