Pijama de Hello Kitty, lengüetazos por doquier y manito en offside: el manoseo viral de L-Gante a Wanda

En medio de una guerra con Mauro Icardi, Wanda Nara pasó un fin de semana fogoso junto a su novio, Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante: besos, bailes típico de Córdoba y un pijama que no se sabe si incendió las redes sociales, pero que enfureció a su ex eso seguro. En cada uno de sus posteos, la Bad Bitch deja en claro que Hello Kitty es su personaje ficticio favorito, algo que comparte con la nueva novia del futbolista, la China Suárez.

Cabe destacar que semanas atrás, la actriz presumió una selfie con el delantero del Galatasaray con una bata de Kuromi. Se trata de un conejo que es amigo del personaje de Hello Kitty. Por este motivo, para muchos de los usuarios que siguen a los protagonistas de este escándalo, que la ex conductora de Bake Off haya aparecido este fin de semana luciendo un pijama rosa de la famosa figura japonesa no fue casualidad, sino más bien un mensaje directo hacia el padre de sus dos hijas.

Sin embargo, el vestuario para dormir no fue lo que llamó la atención, sino que las miradas se posaron sobre los manoseos con L-Gante cuando bailaban Ocho Cuarenta, de Rodrigo: "Ella multimillonaria y del más alto nivel" que se enamora de un "vago y atorrante", pero que termina demostrando que el "amor puede más", es la estrofa que eligieron y que los interpela por sus historias de vida.

El video culmina con un beso apasionado, lo que deja en claro que esta historia está lejos de ser un simple capricho. Wanda Nara y L-Gante siguen desafiando las reglas, jugando con las señales y encendiendo las redes con cada movimiento: Un pijama rosa, un short blanco, una cuarteto y un amor que, pese a todo, parece ir a contramano de lo que muchos esperaban fueron los protagonistas de una escapada a Córdoba.

Amor infinito: el gesto de L-Gante y Wanda Nara para presumir su romance

Mientras la conductora de Bake Off quería presumir su romance, el representante de 420 tenía otros planes en mente, por lo que sus manos no se pudieron controlar y fueron directamente a los pechos de su mujer, lo que avergonzó a la mediática que cortó el video dejando abierta a la imaginación como continuó su noche.

Antes del video la empresaria ya se mostró a los besos con su pareja: se trata de una imagen en la pileta con apasionado beso en la boca a su novio y un símbolo que representa todo lo que siente: amor infinito. Este gesto rápidamente se viralizó y fueron cientos de fanáticos de Wanda Nara los que realizaron lo mismo con sus parejas y lo subieron a redes sociales; de hecho la novia de Valentino López, el hijo mayor de la mediática, se sumó al challenge.