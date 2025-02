Amor, "bromance" y cringe: la historia que incomodó a Homero Pettinato y lo hizo estallar en Olga

Días atrás, Sofi Gonet, más conocida en redes sociales como "La Reini", y Homero Pettinato blanquearon su relación. Sin embargo, a la influencer le quedó una historia inconclusa y esto parece sacar de sus cabales a su novio.

Aunque muchos fanáticos de la productora se sorprendieron por el romance de los streamers, fue la joven la que declaró su amor públicamente: "Es todo real, no es algo que nosotros pensamos para el show de estar en Olga", fueron sus primeras palabras y continuó: "Fue todo real, yo estoy muy metida".

Homero Pettinato y Sofi Gonet

En redes sociales, los seguidores del show no aceptaron la relación de Gonet y Pettinato, ya que la modelo fue protagonista de ciertos rumores que la vinculaban a una muy querida creadora de contenido: se trata de Luli González, que además es compañera del comediante en un programa de Olga. Si bien al confirmarse la relación de "La Reini" y Homero, la historia de Lourdes quedó completamente en el pasado, este lunes se volvió a tocar el tema en el programa conducido por Nati Jota y para surfear el tema, la youtuber catalogó su vínculo como un "Bromance": se trata de un pequeño romance con un amigo/a que no perdura en el tiempo.

Luli González dijo que su vinculo con Sofi Gonet fue un "bromance"

"Fue una confusión", aclaró Gonzales y rápidamente la conductora interrumpió para consultar si mantienen comunicación hoy en día. Ante la afirmación de la joven, Homero Pettinato se mostró completamente incómodo: "Me re cringea chicos. Siento que somos todos nosotros como tratando de aprovechar una historia que es real para hacer aire, y capaz podemos hacer aire con cosas más nobles", aclaró con un tono serio.

El navegador no soporta este contenido.

Ninguno de los presentes negó la relación entre Sofi Gonet y Homero Pettinato, aunque Luli quiso aclarar su situación con su colega: "Somos amcihis, Empezamos a tener muy buena onda y nos contamos muchas cosas de la una y la otra, entonces somos muy amigas", fueron las palabras que hicieron al conductor morderse los labios del cansancio. "Me hace sentir Wanda Nara estas cosas. Yo estoy en una privacidad, en una historia verdadera. Me da paja", declaró el artista intentando cambiar el rumbo del programa y consiguiendo la aprobación de sus compañeros: "Hablemos de todo lo que es ficticio, de todo la joda pero hablar de verdad de las historias que tiene la gente me da cringe". Ante algunas consultas de "La Reini" el joven terminó gritando "no existe la historia, estoy soltero" para así evitar responder sobre su novia.