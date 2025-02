No quería a su marido, quería su vida: la China Suárez juega a ser Wanda Nara en su jet privado y limusina

Mientras Eugenia "La China" Suárez se despedía de las últimas horas de su romántica escapada europea con Mauro Icardi, a su hija Magnolia Vicuña le tocó cumplir siete años: en este contexto comenzó un sinfín de provocaciones a Wanda Nara.

A kilómetros de distancia de su hija mayor con, al tiempo que volaba desde Turquía a Buenos Aires en un avión privado con el futbolista, la ex Casi Ángeles hizo lo único que pudo: se dedicó a presumir de los lujos en el jet privado en el que se encontraba.

La China quería la vida de Wanda Nara y lo consiguió

En sus historias, Icardi fotografió a la actriz sentada en su asiento frente a una mesa con bocaditos dulces, bebidas y un desayuno que consistía en huevo revuelto, palta y tomate. Además, agregó un emoji de un avión junto a una bandera turca. A la hora de dormir, las fotos no pudieron faltar y mucho menos los halagos de un enamorado. "Mi bella durmiente", escribió en la historia en la que la mediática disfrutaba de un descanso en el avión privado.

Esto no fue más que una provocación a Wanda Nara, ya que al momento de los posteos lujosos la conductora de Bake Off subió una storie que fue directo al corazón del delantero del Galatasaray. "Yo sé lo que está pasando con papá, pero ya va a pasar y yo te amo mucho y lo tenés que saber. Te amo", fueron las palabras que recibió en una carta por parte de su hija menor, Isabella. Esto dejó en evidencia que los menores expuestos en el Wanda Gate están al tanto de todo lo que ocurre. Además, las fotos de "La China" y Mauro fueron arriba del vehículo privado que la Bad Bitch supo disfrutar tiempo atrás.

"La China quiere mi vida", habría dicho una vez la emprendedora de cosméticos y el tiempo terminó dándole la razón. Mientras Wanda se encargó del regreso a clases de sus hijas, la "reina gitana" se instaló en la casa de Turquía, y posó en las instalaciones. Cabe recordar que Wanda temía por su vestidor lleno de prendas costosas, carteras y zapatos.

La China Suárez disfruta de las pertenencias de Wanda Nara

El closet de la conductora no era lo único que a la China le interesaba, sino también los lujos vehículos: la nueva parejita paseó por Estambul en la limusina que el jugador compró durante su matrimonio anterior: con estrellas en el techo, los tortolitos posaron más de una vez dentro del coche hasta poner los pelos de punta de Nara. Cabe recordar que el deportista se encuentra en medio de una división de bienes, donde su ex mujer reclama por la tenencia de algunos autos y camionetas.

Ya en Argentina, la mojada de oreja continuó. Ni en el cumpleaños de su hija, la China se preocupa por ser original; es así que presumió el motivo que tendrá el festejo: "Llegó el pedido del festejo de Magno. Compre todo por Amazon y me lo trajeron ellos", escribió en una historia junto a elementos de Hello Kitty, no sólo el personaje favorito de Wanda Nara, sino que además fue el motivo de varios cumpleaños de Francesca e Isabella.