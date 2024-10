Valentina Cervantes tomó una drástica decisión tras separarse de Enzo Fernández: "Él la dejó"

En los últimos días, Enzo Fernández y Valentina Cervantes se convirtieron en los protagonistas de diversos rumores y especulaciones por el estado de su matrimonio. Luego de dichos y desdichos, este jueves 31 de octubre se confirmó finalmente la separación de la pareja.

La crisis de los tortolitos se convirtió en sospecha por la falta de interacción en redes sociales entre el futbolista y la influencer: en el cumpleaños de su hijo Benjamín -que cumplió un año- cada uno decidió tomarse fotografías por separado en lugar de la típica foto familiar en la torta. Sin embargo, ninguno de los dos salía a pronunciarse sobre los rumores de separación y continuaron subiendo contenido.

Comenzaron su relación a los 18 años y se convirtieron en padres jovenes: Enzo Fernández quiere vivir las etapas que se saltó

El pasado miércoles 29 de octubre, Ángel De Brito adelantó en LAM: "La separación se sabe, hay muchos que la están comentando, pero nadie habló con los protagonistas hasta este momento. Y hay detalles que todavía no podemos dar, que vamos a ver en próximos capítulos; el viernes, quizás", con ánimos de generar intriga en los espectadores y así mantenerlos conectados. Fue entonces que Juli Argenta reveló la conversación que mantuvo con Valentina: "Me dijo que hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar y para ella fue un baldazo de agua fría . Él la dejó", remarcó".

Según la angelita, el deportista tomó la decisión, donde la noche de fiestas y probar distintas experiencias serían el motivo principal: "Te digo que, en la Selección, que ya se venía comentando este rumor, todos pensaban que venía por el lado de ella. Él tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo, no a nivel familia, que ellos son familia, pero que tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia", confesó.

Pese a la separación, resaltan lo buen padre que es el futbolista

Según Argenta, Cervantes desmintió cualquier tipo de crisis en la pareja, aunque también dejó en claro que comprende la decisión de Enzo Fernández, ya que la relación comenzó a sus 18 años convirtiéndose en padre a los pocos años.

Separada, la influencer está lista para comenzar una nueva vida: "Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires. No están casados. Él cuando le comunica esta situación unilateral, ella no dudó en volverse a la Argentina y se va a instalar en la casa de la abuela, en provincia de Buenos Aires porque quiere estar con los suyos. Me dijo que él es un papá excelente y que evidentemente tomó una decisión, así que ella se va a concentrar ahora en rehacer su vida ".

Sobre el futuro laboral de la joven, la panelista dio su punto de vista tras la decisión de comenzar su vida nuevamente en Argentina: "Valentina labura mucho con las redes sociales. Yo creo que tiene ganas de hacer su camino en Argentina. Enzo le insistió para que se quede a vivir en Inglaterra y fue una decisión de ella volverse ", concluyó.

El testimonio de Valentina Cervantes

Con los nuevos detalles que se conocieron de la separación, la ahora ex mujer de Fernández decidió romper el silencio y acabar con algunos rumores que manchan sus maravillosos seis años de relación.

Es así que decidió hablar a través de una historia de Instagram: "Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay ", escribió con letras blancas sobre un fondo negro.

Valentina Cervantes habló sobre su separación con Enzo Fernández

Por su parte, Enzo Fernández no realizó ningún posteo sobre su separación, así como tampoco optó por hablar con los medios de comunicación. En sus respectivas redes sociales predominan imágenes dentro de la cancha de fútbol, y algunos recuerdos juntos a sus hijos.