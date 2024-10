Flor Peña rompió el silencio: apuestas ilegales, capturas y un juicio de por medio

En los últimos días, se revolucionó el mundo de los famosos debido a una causa ilegal que involucra diferentes figuras públicas: se trata de la promoción de apuestas y supuestas inversiones de casinos no autorizados. Flor Peña se vio involucrada en el asunto, y salió a defender su nombre.

Al promocionar casinos ilegales, las mismas autoridades de Instagram eliminan algunas cuentas a modo de sanción por infringir las normas y políticas de las plataformas. Sin embargo, esto pasó a un plano legal con la intervención de la justicia, que llamó a responder como responsable a diferentes influencers.

Flor Peña involucrada en la lista de influencers que promocionaron un casino ilegal

Este jueves Peña fue citada a declarar ante un fiscal porteño Juan Rozas, de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede ubicada en avenida Paseo Colón 1333 por la causa que se abrió a partir de una denuncia presentada ante la Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos. La lista está compuesta por 16 influencers, quienes comenzaron a declarar el pasado lunes.

Una de las plataformas investigadas es "Casino online Zeusoficial", sitio que había estado funcionando sin registrar al momento en el que fue promocionado por los influencers. La Fiscalía se armó de pruebas entre las que se encuentran capturas de pantalla y videos, entre más evidencia.

Flor Peña habló en un móvil con LAM, programa liderado por Ángel De Brito, donde aclaró su versión de la historia: "Es un horror eso", comenzó su descargo y contó como fueron las cosas en su caso: "Yo tengo un booker y bueno, me llegan obviamente muchos trabajos: algunos no los hago y otros sí".

Según la actriz, la propuesta llegó a su equipo, sin saber que se trataba de un casino ilegal. Esta información llegó a sus oídos a través de los programas de televisión: "Era un trabajo normal supuestamente, vino por una agencia, mi booker me filtra bastante, me pregunto y les dije vamos para adelante. Eran dos historias ", comentó.

16 famosos fueron a declarar por promocionar apuestas ilegales

"Resultó ser que era clandestino. Inmediatamente cuando me enteré no lo hice más. Primero porque éticamente no está bien y porque además de esto se destapó una olla que tiene que ver con el 80% del juego en Argentina es ilegal ", confesó asombrada por la impunidad con la que quisieron visualizar algo ilegal.

Flor Peña, en medio del móvil, recordó el famoso caso de Cositorto, en el que se vieron afectadas múltiples personas por una estafa piramidal. Lo que llamó la atención de la mediática es la manera en que exponen situaciones ilegales, donde hay una gran posibilidad de generar el interés de la justicia.