"¿Sería muy loco, no?": el sorpresivo mensaje que Wanda Nara le habría mandado a Icardi en Año Nuevo

Cuando algunos pensaban que la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara había llegado a su final tras poner todo en manos de la Justicia, salió a la luz un nuevo mensaje que haría temblar a la China Suárez. El futbolista y la ex Casi Ángeles no compartieron imágenes juntos pero, a través de sus redes sociales, fueron dejando pistas que confirman el romance: "Pasaron Navidad y Año Nuevo juntos, cual familia ensamblada. Este Wanda Gate nunca va a parar de sorprendernos", confirmó la influencer Juariu.

"Te extraño": la foto que publicó Wanda Nara y borró a los pocos minutos

Mientras Icardi y su nueva "novia" pasaron las fiestas en familia, Wanda Nara estuvo en Uruguay; no sólo pasó el inicio de un nuevo año lejos de sus hijos sino también lejos de su novio Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. El comienzo del 2025 habría sido nostálgico para la Bad Bitch, quien realizó un posteo a altas horas de la madrugada y luego lo borró.

Si bien la conductora de Bake Off se arrepintió de sus palabras en Instagram, fue demasiado tarde cuando decidió eliminarlas: "¿Nadie va a hablar de la foto que subió Wanda a las 3 AM que decía te extraño y luego borró? ¡¡¡No le hice captura!!!", le consultó una usuaria a la periodista y dueña de la cuenta Gossipeame. La publicación de la mediática sorprendió, ya que no etiquetó a su pareja y en redes instaló un debate: ¿a quién estaban dirigidas esas palabras?

Según Pepe Ochoa, Wanda Nara envió un sorpresivo mensaje a su ex y una amiga salió al rescate

Pepe Ochoa se involucró en el Wanda Gate y aportó información: "Te extraño ¿y si volvemos, sería muy loco no? Si sería un loco", según el community manager de LAM, una famosa habría enviado ese mensaje a "él". Sin revelar identidades, invitó a los usuarios a adivinar de quién se trataba y los cibernautas no tardaron en dejar sus comentarios: "Wanda pensaba que Icardi le iba a rogar toda la vida y él ya dijo basta" o "Si es Wanda y Mauro, de ella ya no me sorprendería, y si él acepta sería un bolu... bárbaro", coincidieron en quienes serían los protagonistas de esta historia.

En misión de defender a su amiga, Pochi de Gossipeame trató de poner fin al misterio: "Seguro fue para él", y procedió a compartir una imagen de L-Gante con la rubia en un avión: "Te extraño ya. No te veo desde el año pasado", había escrito el representante de cumbia 420. Ahora bien, si el mensaje de Wanda Nara fue para su actual pareja, por qué decidió compartir una fotografía de ella en lugar de una juntos, además de no etiquetar a ninguno dejando a libre interpretación quién sería el receptor.