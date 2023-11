¡Qué personaje! Emanuel Noir se separó a un mes de su compromiso: las pruebas de sus "cuernos"

Las propuestas de matrimonio son siempre tan conmovedoras, tan de cuentos de hada que parece que el amor no tiene finales tristes. Pero en la vida real, pasan cosas como las que les sucedieron a Julieta Farías y a Emanuel Noir, cantante de la banda de cumbia "Ke Personajes": trascendió que él le fue infiel y que ella decidió romper todo ese cuentito absurdo.

Fue el 2 de octubre de 2023 cuando ella vestida de pies a cabeza con un monito verde que le quedaba espectacular y un pelazo rubio recién salido de peluquería, le propuso casamiento en frente de toda su familia, con un video muy emotivo. El cantante, bastante sorprendido y titubeante le dijo que sí al compromiso.

Julieta Farías y Emanuel Noir

Pero del dicho al hecho hay un largo trecho dicen la abuelas que casi nunca se equivocan. Con el diario del lunes y viendo mil y una veces más el video del día de la propuesta se puede ver que Noir no estaba convencido; es más se puede intuir que las lágrimas que su novia le secaba de la mejilla, eran lágrimas de cocodrilo.

Lo que parecía una hermosa historia de amor se terminó yendo al tacho pero todavía seguirá viéndolo porque tiene dos hijas en común con Noir que al momento de su ruptura publicó un mensaje que sonó como un palito para la influencer: "Vuelvo a empezar solo una vez más, pero ya sé cómo duele".

Julieta Farías

Farías que no tiene ni un pelo de tonta, ventiló con mucha altura algunos detalles de la ruptura en el programa "Córdoba a la siesta" que conduce Tomasito Süller que fue una pieza clave para contar la verdad de la milanesa.

La rubia fue contundente: "Decidimos cada uno hacer nuestro camino". Tuvo que aclararlo también en redes sociales: "Gente, no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo, porque es su vida" y hubo más: "Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación".

Emanuel Noir, de "Ke Personajes"

Pero se animó a verdaderamente romper el silencio y dejar expuesto a su ex como lo que es: un infiel de la vieja escuela. Julieta contó: "Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos".

Y, como abriendo un paraguas y anticipándose a lo que podía venir, exclamó: "Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas. Claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso".

Julieta Farías

Para confirmar lo que era un secreto a voces, la influencer dijo: "En sí fue eso la separación. Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa", fue taxativa.

En cuanto a sus sentimientos por haberle propuesto casamiento frente a toda la familia dijo: "Debería estar enojada, pero no soy esa clase de persona" y un poco amenazante expresó: "Yo creo que hay un Dios que ve todo, que es grande, y que en la vida todo vuelve, el famoso karma. Así que estoy súper tranquila de que me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada".

Emanuel Noir, de "Ke Personajes"

Volviendo al tema expresó amargamente: "Creo que no estoy enojada, porque no va conmigo estar enojada tampoco, porque no soy así" y también fue clave: "Pero puede ser dolida, por el tema del casamiento, y un montón de cosas que para mí fueron importantes y no sé si para él no, no sé".

Al momento se desdijo y fue contundente: "Claramente no, pero en este momento necesito sanar muchas cosas, sanar yo, empezar a pensar más en mí y no en otras personas".

¡Salí de ahí maravilla!

Las historias de infidelidad no hacen más que empoderar a las mujeres que sufren -sino recuerden el caso de Shakira y Piqué- por haber sido traicionadas, es por eso que la única opción para ellas es separase y rehacer su vida independientemente de cómo termine la relación.

En la propuesta de casamiento, Julieta hizo que todo sea perfecto. Convocó a una reunión familiar a un quincho muy bien preparado y allí reprodujo un video con imágenes de ellos y un texto muy emotivo.

Al final, la propuesta de casamiento era un hecho, se mostraba la frase "Emanuel, ¿te querés comprometer conmigo?". Y dos anillos unidos. La familia aplaudió emocionada mientras ella le secaba un par de lágrimas; para coronar el momento las hijas en común de la pareja, Emma y Martina, entregaron un anillo a su padre.

En redes sociales, Julieta había publicado: "Te amo, amo lo que somos, lo que vivimos todos los días. Sos mi rey porque me tratás como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida".