Quebrada, Lali dio un fuerte mensaje a sobrevivientes de abuso sexual: "Hay mucha gente que nunca pudo hablar"

Lali Espósito es admirada por todos los amantes del pop. Es que con su último disco "Lali", conquistó los corazones y las pistas de baile al traer a escena los ritmos de los 2000 y el pop más duro de la época.por todo esto y por su carisma también deslumbra en la televisión Española.

Su debut como jurado en Factor X de España fue espectacular, pero no todo es música y alegría. Durante el programa, una concursante compartió su historia de vida, marcada por el dolor de haber sufrido un abuso sexual; ella quiso contarlo abiertamente para concientizar sobre la importancia de no callarse frente a estos hechos y denunciar; esta situación conmovió profundamente a todos en el estudio, incluida Lali, que no pudo contener las lágrimas.

Lali Espósito

Antes de realizar su audición, la participante visiblemente emocionada, reveló cuál es el significado detrás de la canción que interpretaría; dijo que el resonaba en su propia historia tras sufrir ansiedad y traumas debido al abuso que sufrió cuando tan solo era una niña: "Me representa muchísimo, la ansiedad que se vive por una etapa de mi vida en la que sufrí abuso sexual. Me siento super orgullosa de cantar esta canción a la niña que fui y a la infancia que me robaron, con el sufrimiento desde los 4 años hasta los 13", dijo Rosse.

Además, la participante contó: "Mis padres no lo supieron hasta hará como tres años o así. Me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes, o que lo hayan pasado, y que no se esté diciendo nada".

Más tarde, terminada la interpretación, Lali lloró junto a la participante y con un hilo de voz confesó que tenía un nudo en la garganta: "Yo estoy muy conmovida, me cuesta mucho decirte algo".

Entre lágrimas, la cantante argentina expresó su profundo respeto y admiración por la joven que estaba parada en el escenario y reconoció que es muy difícil compartir una experiencia tal: "Vos no sabés el valor que tiene que vos estés acá hoy. Del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir, vos lo hiciste y eso te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música", dijo Lali.

Lali contra la violencia machista

No es la primera vez que la actriz hace alguna apreciación de este estilo y, con una mirada feminista y valiente en la televisión española, ya que en octubre de 2022, invitada en el programa "El Hormiguero" para promocionar la serie de Netflix "Sky Rojo", fue parte de una especie de consultorio del amor donde los seguidores del programa expresaban sus penas y ella aconsejaba.

El conductor entusiasta, leyó: "Dice: 'Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl'". Sorprendida al escuchar lo que el televidente tenía para decir, se acomodó y decidió contestarle: "Es el ejemplo de un acosador".

"Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje", disparó. "Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias", sentenció ante la mirada atónita de sus compañeros de programa.

"Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte", cerró tajante, enseñándole a todos los televidentes españoles que a las mujeres se las debe respetar.