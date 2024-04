Natalie Weber se mostró enojada por la enorme cifra que deberá pagar de luz: "Que Dios me re bendiga"

El 2024 comenzó tal cual lo describió Javier Milei en plena campaña presidencial: recortes con la motosierra, ajustes en todo lo que tenga que ver con el Estado, despidos, cierres y aumentos hacia todos los servicios que se encontraban "muy baratos". Pero todo aquello, no fue equiparado con los salarios de los trabajadores y una vez más, quien terminó pagando los platos rotos de la supuesta "casta" fue justamente la clase media y baja.

La motosierra de Milei apunta a los sectores más vulnerados

El servicio de luz tuvo un incremento de más del 150% y se vio reflejada en todas las boletas, tanto dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como también en el interior y el resto de las provincias. Más allá de que ya se había adelantado el porcentaje, abril estaba destinado a ser un mes crucial porque en el mismo se iban a ver reflejados los números, aumentos y que, nuevamente, la plata no alcanza.

Es por eso mismo que en el programa Desayuno Americano, emitido por América TV, comenzaron a hablar sobre lo propio e hicieron una consigna en particular bajo la pregunta "¿Cuánto te vino de aumento?" para que quienes estén mirando la televisión manden el comprobante de su factura y someterlo a debate.

En ese mismo momento, la mayoría miró e hizo hincapié en Natalie Weber, que en varias ocasiones había mencionado que tiene un fuerte gasto de energía porque llena y mantiene su piscina con agua climatizada a pesar de que ya se fueron los días de verano con el objetivo de seguir disfrutándola muchos días más.

Natalie Weber se quejó de su factura de luz pero admitió que llena su piscina con agua tibia.

Después de comentar aquello, la esposa de Mauro Zárate rompió el silencio, mostró su boleta de luz y totalmente indignada -como también asustada- lanzó: "A mí me llegaron casi $600 mil para pagar. Me vinieron $549 mil pesos". Rápidamente se generó silencio y asombro por parte de todos los presentes en el estudio y le preguntaron en qué gasta, más allá de la piscina, para tener semejante tarifa.

Al responder, contestó que lo de la pileta no lo hace más porque ya estamos casi llegando a mayo y que el sólo hecho de "vivir en un barrio privado" ya te cambia la perspectiva en cuanto a los gastos. Además, explicó: "Tengo un consumo alto porque tengo calefacción centralizada, entonces tengo un consumo alto".

De igual manera, aseguró que tomará consciencia en lo que será la llegada del invierno y que buscará tomar otras alternativas antes que tener la calefacción centralizada y que le sigan llegando casi 600 mil pesos a pagar. "Que Dios me re bendiga. Me voy a poner cuatro buzos y cinco medias", bromeó y aclaró: "Pasé de $200.000 la última a $549.000″.

Natalie Weber se quejó de que se le duplicó la boleta de luz en "poco tiempo".

Sin embargo, pese a sus comentarios, intentando tomarlo a gracia, mostrando su boleta de luz y dejando en claro lo que abonaba antes y lo que debe pagar ahora, detalló que no se enoja con la situación pero que no comprende por qué es todo en "tan poco tiempo". "Yo no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento porque obviamente yo no merezco estar subsidiada, pero ¿en tan poco tiempo tanto?", dijo.

Lo cierto es que a pesar que en el estudio eran más de ocho periodistas o panelistas, a ninguno se le ocurrió pensar en que quizás está mal por parte del Gobierno que, de pronto se incremente un 150%, sin tener en cuenta que los salarios no se mueven. Fue así como en varias ocasiones, tanto Pamela David como los presentes criticaron que muchos tienen fuertes tarifas porque "utilizan muchas cosas eléctricas".

A pesar de conocer el caso en particular de Weber, la mayoría hizo hincapié en los gastos que hay dentro de cada casa y que si no lo bajan es lógico que sigan estando presentes las fuertes tarifas. "Ahora los edificios más renovados son eléctricos sin nada de gas"; "dejan conectados los celulares, la planchita, la luz de la habitación", fueron algunos de los comentarios que realizaron y que acudieron todos a la vez.

Pamela David y todo el panel de Desayuno Americano justificaron el ajuste: "Van aprender a cuidar la luz".

En esa misma línea, hablaron de la "poca educación" que tiene la gente que no cuida y que sin importarle cuánto le viene de luz, sigue haciendo fuertes consumos electrónicos y aprovecharon para instalar una "cultura de ahorro", siempre dejando en claro que el desproporcional aumento del Gobierno, no estuvo tan mal.

"Vas a aprender a cuidar la luz", remarcó la conductora y recordó que en el gobierno de Mauricio Macri se invitó a que muchas personas se quiten el subsidio pero no lo hicieron y por ende, ahora tienen que soportar las tarifas que implementó La Libertad Avanza, por no querer ceder en su momento.