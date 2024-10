"Quiero volver, pero no sé con quién hablar": ¿Trebucq coquetea con un posible regreso a América TV?

El futuro de Esteban Trebucq al frente de la pantalla de LN+ parece más incierto que nunca y según pudo averiguar BigBang , el periodista afín a Javier Milei evalúa, ya coqueteó y hasta tanteó la posibilidad de regresar a la pantalla de América TV. "Se ve afuera de LN+", le remarcaron a este sitio allegados al conductor. Resulta que la relación entre el "Pelado" y el resto de los colegas dentro de la señal no pasa por el mejor momento. Sin ir más lejos, tuvo que abandonar El Observador, la señal que alquila el espacio que Luis Majul armó en su productora ubicada en Chacarita, debido al deteriorado vínculo con el conductor de La Cornisa y por cuestiones de "ego".

Esteban Trebucq

A esto se le suma los cruces que mantuvo ya con Eduardo Feinmann. ¿El último? Ocurrió días atrás, luego de que el líder de la Libertad Avanza destilara odio contra todo el periodismo en Parque Lezama, con la excepción de uno: "El pelado" Trebucq. Esto convirtió al conductor de LN+ en el enemigo número uno de varios de los referentes actuales que tiene esta profesión, incluido su compañero en la señal de noticias. "Me parece muy impresionante tenerlos a los dos ahí en frente. Al ovacionado por cinco mil personas nombrado por el presidente y al denostado por el presidente, en la misma mesa, sentados junto a mí", chicaneó Edu al aire.

Resulta que de un lado estaba Esteban y del otro Ignacio Ortelli, a quien Milei atacó públicamente: acusó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) de apoyar calumnias, luego de que la entidad expresara preocupación por los ataques verbales del presidente al también periodista del diario Clarín. "Y bueno, es la democracia, ¿no?", había sido la inmediata justificación de Trebucq al ser increpado en vivo por Feinmann. "Te felicito querido pelado, te ovacionaron cinco mil y pico de personas; y el resto de los periodistas somos todos unos hijos de puta", retrucó Feinmann con ironía. Según pudo saber este sitio, los pasillos de LN+ afirman que ya no se toleran.

En medio de este contexto, una fuente cercana al ex "Pelado" de Crónica graficó el actual dilema que enfrenta el periodista, que viene de ser acusado de ser el "vocero" del oficialismo por parte de un manifestante en la última Marcha Federal Universitaria y de cruzarse en vivo con Tatiana Fernández Martí, secretaria general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras, la cual le reprochó: "Vos querés que este pueblo no tenga dignidad". "Trebucq lo llamó a Fabián Doman durante los últimos días de septiembre y le pidió ayuda para volver a A24", le contaron a este portal allegados cercanos al comunicador.

Tras graficar que Esteban se siente "afuera" de LN+, remarcaron que la frase que usó para convencer a Doman fue: "Quiero volver, pero no sé con quién hablar". Sin embargo, la respuesta de su colega ligado al Grupo América y a A24 no fue la que seguramente esperaba el "Pelado". "Llámalo a Daniel Vila", le habría respondido Doman, a lo que Trebucq le habría retrucado: "No...¿no podés hablar vos por mi?". Según las fuentes consultadas por BigBang, el ex presidente de Independiente lo "sacó cagando" ante el insistente pedido para que intercediera por él frente a las autoridades de América TV. "No fue fue muy bien del canal", remarcaron.

¿Trebucq reemplazará a Adorni como vocero?

Mientras todo esto ocurre, la semana pasada en El Destape dieron a conocer que existe un trasfondo en los elogios del presidente hacia Trebucq y que hay un plan para que el periodista reemplace a Manuel Adorni como portavoz presidencial, ya que el "gamer" estaría considerando presentarse como candidato en las elecciones legislativas de 2025. Estas elecciones son cruciales para la Libertad Avanza (LLA), ya que busca consolidar su poder en el Congreso, donde actualmente depende del apoyo del PRO.

A pesar del desgaste general en la imagen del Gobierno debido a las brutales medidas de ajuste económico que agravaron la pobreza en el país, Adorni es visto como un posible candidato a diputado o senador, lo que dejaría vacante su puesto de portavoz. Aunque hay otros nombres en la lista para suceder al funcionario libertario, como Marina Calabró, a quien Milei ya le ofreció el cargo antes y, al parecer,lo volvería a rechazar, y Horacio Cabak, parece que el libertario prefiere a Trebucq para el cargo.