La acusaron de "envenenar a los gatos de sus vecinos" y Latorre apuntó fuerte contra una ex de Lanata

Si hay alguien que va al choque, esa es Yanina Latorre. La comunicadora no se guarda ningún secreto mediático, y mucho menos si la involucra. Es así, que en los últimos días se enemistó con su colega, Julio Ernesto López, quien a través de la red social X la denunció de ser la autora de un crimen. Lejos de quedarse callada, salió a responder.

En LAM, hablaron sobre los últimos detalles que envuelven a Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, donde además cuestionaron a los periodistas de Radio Mitre por la manera en que llevaron el tema. Allí la angelita aprovechó e hizo su descargo: "Julito López me insulta todos los días, como si yo le hubiera hecho algo a él".

Yanina Latorre acusó de "hipócritas" a los periodistas de Radio Mitre

El comunicador redobló la apuesta y la denunció en X: "Si yo quisiera estropear a Yanina, contaría cómo en producción contó cómo envenenó a los gatos de su vecino. Delante de compañeros nuestros. A nivel tal que el conductor le dijo 'nunca más repitas eso', pero no lo voy a hacer. Porque tengo códigos", fueron sus palabras que causaron un gran revuelo en las redes.

Yanina se quedó con la última palabra cuando compartió públicamente que el mediático la tiene bloqueada en aquella plataforma: "Que este imbécil escriba, inminente y alguien le crea y lo público. Amo que no tengan nada que decir de mí...Sigan colgándose".

Acto seguido, Latorre citó un tweet donde una seguidora le advirtió: "Creo que están hablando de vos...". Sin nada que ocultar, la influencer respondió: "Lo peor es que dice que lo conté en una reunión de producción, lloro de risa. ¿Vos creés que si yo hubiera matado a un gato no me hubieran denunciado?", cuestionó.

La respuesta de Yanina Latorre a las acusaciones de Julio López

Por último, la panelista confesó que su vecino "no tiene, ni tuvo gatos" y luego reveló los motivos de las acusaciones. Y es que acusó a su colega de ser compañero de colegio de Sara Stewart Brown, ex pareja de Jorge Lanata, de allí su bronca hacia su persona, ya que se encargó de exponer cada detalle en la interna familiar del periodista, quien se encuentra en un estado crítico en cuanto a su salud. Tras las contestaciones de la angelita, López no se volvió a pronunciar y optó por un silencio aniquilador.