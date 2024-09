Reapareció Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández: de "palitos" para su padre a atender a Sandra Pettovello

Aunque Alberto Fernández quiera desaparecer de la faz mediática, se convierte en noticia a diario. Y es que los múltiples videos con famosas recorren las redes sociales. Ahora, fue su hijo Dyhzy, reapareció públicamente y se cargó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Mauricio Macri, entre otras grandes figuras de la política.

Tras la polémica del ex Presidente tras ser denunciado por violencia de género por Fabiola Yáñez, el joven rompió el silencio en Laca Stream, quienes se definen en sus redes sociales como el "único canal de streaming político plural".

Allí comenzaron preguntando el nombre de una figura pública para nombrar una calle: "Ay, no sé. Qué pregunta difícil. ¿Maradona tiene una calle? Si tiene es mega, sino debería tener una calle Diego", eligió. Y es que el apellido de su padre ni si quiera paso por su mente, y mucho menos de algún político que rodeó a Fernández.

Viendo que su elección no fue por el lado político, los conductores redoblaron la apuesta y preguntaron sobre a qué dirigente pasaría factura: "A todos. A Macri, a mi viejo, a Milei, a Cristina un poco también. Todos deben rendir cuentas porque, al final, trabajan para el pueblo. Como ningún ser humano es perfecto, creo que a todos hay que pasarles factura por algo", dijo sin pelos en la lengua.

Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, no se guardó nada

Dyhzy dejó en claro que no saldrá a defender el nombre de su padre, y será el primero en cuestionar sus malos manejos en la política. Eso sí, Macri no se salvó: ¿Cuál es el político más casta?", consultaron, y este no tardo en revelar: " Toda la familia Macri... ", comenzó y luego afirmó que todo el linaje radical abusan de su poder.

Segundos antes de finalizar, Dyhzy respondió cuáles serían sus proyectos para mejorar al país. Lejos de referirse a la política, el joven prefirió ahondar en detalles sociales y de salud: "Devolver la medicación para los pacientes oncológicos y énfasis en la gente que tiene HIV", respondió con un palo para Sandra Pettovello, actual Ministra de Capital Humano de la Nación.