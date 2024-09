Bullrich habló de la creación de un "escudo legislativo" y afirmó que Cristina Kirchner "está perdiendo poder"

Desde que su vínculo político se comenzó a quebrar, Javier Milei y Mauricio Macri vienen manteniendo varios encuentros, o cenas, en la Quinta de Olivos con el único fin de limar asperezas. Resulta que el presidente tuvo que salir a vetar la ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria fue sancionada por el Senado y busca el apoyo del PRO para evitar que el Congreso pueda neutralizarlo. Consultada al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que el oficialismo se está "ordenando para crear un escudo legislativo que es fundamental". "Es un principio básico para que no te puedan meter un juicio político porque estás haciendo las cosas", dijo.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich

En diálogo con una de sus señales favoritas, LN+, la funcionaria también habló del rol que está desempeñando Macri en la creación de este "escudo" legislativo y volvió a marcarle la cancha al líder del PRO: "Macri quiere ayudar, bienvenido. Ahora ayudar es ayudar, eso es lo que tiene que hacer porque el Gobierno necesita la ayuda de todos, pero el presidente es Javier Milei. Entonces todos los demás estamos en un nivel en lo que tenemos que hacer es ayudar al Gobierno en cada área y ayudar al presidente a que esté fuerte en su lugar". Recordemos que luego de que Mauricio se manifestara públicamente en contra de la fórmula de la movilidad jubilatoria, la ministra lo acusó públicamente de haberle pedido a sus legisladores que apoyasen y votaran a favor del aumento de haberes.

Javier Milei y Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista, Bullrich mencionó el feroz intercambio entre Cristina Fernández de Kirchner y Milei, y advirtió que la ex presidenta busca recuperar protagonismo como líder de la oposición. Según la funcionaria libertaria, la ex Senadora está perdiendo poder dentro de su bloque, donde hay movimientos que desean poner fin al kirchnerismo. "Quiere tener el protagonismo de ser la cabeza de la oposición. Lo hace porque está perdiendo poder porque dentro de su bloque hay un montón de sus gobernadores, hay un montón de movimientos ahí que quieren terminar con el kirchnerismo", manifestó Patricia.

La ministra también criticó los recientes paros de los gremios aeronáuticos, subrayando que el gobierno no puede permitir que los sindicatos mantengan el control. Explicó que el bloqueo de actividades es una causal de despido según la Ley Bases y que los responsables deberían ser reemplazados. "Lo que nosotros no podemos permitir es que ellos se queden siempre con el poder, hay que sacarles el poder. El que bloquea la salida de un avión, si yo bloqueo la salida de un avión. Bueno, chau, vendrán otros pilotos, vendrán pilotos de otro lado", remarcó. En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió a la influencia del kirchnerismo en el Senado.

Bajo su mirada, ese control de los "dos tercios" es una "llave de oro" que actualmente maneja la oposición . Esta mayoría les permitiría realizar un juicio político a Milei, lo cual el gobierno pretende prevenir mediante el fortalecimiento de su escudo legislativo. "Para elegir un miembro de la Corte Suprema de la Nación y al Procurador de la Nación, se necesitan dos tercios de los votos. Y dos tercios de los votos no los tenemos ni nosotros ni toda la oposición junta", remarcó. Ante la pregunta de si el oficialismo negociaría con el Frente de Todos para obtener la aprobación del pliego en el Congreso, Bullrich dijo: "O nos quedamos estancados o no hay otra manera".

Senado

De acuerdo con la ministra, "la llave de oro de los dos tercios en el Senado la vienen teniendo en el Senado hace mucho tiempo". "Es ineludible esto. ¿Y ellos que quieren con esta llave? Usarla para otra cosa, como ya lo han dicho varios kirchneristas. Hablan de un presidente psiquiátrico al que le quieren meter juicios políticos", deslizó y insistió con el armado del escudo legislativo: "Nos estamos ordenando para tener nuestro escudo legislativo. Un principio básico para que no te puedan meter un juicio por el solo hecho de querer sacarte porque estas haciendo las cosas bien y cambiando la matriz de la Argentina".

Bullrich también habló sobre el atentado contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, justificando el aumento de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) con el argumento de que es necesario para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Defendió el uso de estos recursos para adquirir tecnología avanzada de manera secreta. "Estos fondos (los $100.000 millones para la SIDE) se piden porque necesitamos tecnologías más avanzadas para lidiar con estos grupos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adelantarnos. Prevenir lo que pueda pasar. Pero para hacerlo, una vez más, se necesita tecnología", dijo.

Aerolíneas Argentinas

Y sumó: "Y todos estos fondos son secretos o reservados porque no nos podemos dar el lujo de que los terroristas sepan qué vamos a comprar. Si no, el terrorista sabe y va a hacer algo para contrarrestarlo". Sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, Bullrich se mostró a favor, argumentando que la empresa debería operar sin depender de fondos públicos. "El Gobierno no le tendría que dar plata y se tendría que arreglar con la propia. Todo el capital que tiene Aerolíneas es capital de los argentinos. No es de los sindicalistas. Estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas, con que funciones sin que los argentinos pongamos plata. Si Aerolíneas es este estorbo, completamente", cerró.