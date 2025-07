Cruces, desplantes y tensiones al aire: De Brito y Yanina Latorre ubicaron a Marixa Balli y estalló la interna en LAM

El clima en LAM (América TV) se volvió irrespirable en los últimos días. Lo que comenzó como una ausencia momentánea de Ángel De Brito por un desgarro terminó desatando un verdadero escándalo mediático que involucra a Marixa Balli, Yanina Latorre, Pepe Ochoa y hasta generó una inesperada reacción del propio conductor. El eje del conflicto: la elección de Ochoa como conductor interino en lugar de Balli, quien en otras ocasiones había ocupado ese lugar.

La situación, que ya era tensa, estalló al aire cuando Yanina Latorre le preguntó en vivo a Marixa si estaba molesta. "No es un enojo terrible, pero dije lo que sentía", respondió ella, visiblemente incómoda. El momento fue tan áspero que De Brito tuvo que mandar a un corte para enfriar el aire. Detrás de cámaras, el conflicto siguió creciendo: Balli dejó de seguir a varias compañeras en redes sociales, abandonó el grupo de WhatsApp de las "angelitas" y se alejó del ambiente del programa.

Consultada por la situación en Infama, Yanina fue tajante: "LAM es Ángel. Todos tenemos que remar para que el programa salga bien. El conductor es él. Los que se creen más o igual que Ángel no entendieron nada". Además, criticó la actitud de Balli: "Ella es de ofenderse con todo el mundo. Siempre está enojada o le molesta algo. Está callada todo el programa".

Incluso trazó una comparación picante sobre la forma de manejarse de su compañera: "f a un tema de cartel entre las vedettes y acá no pasa eso". Sobre su relación con Balli, Latorre agregó: "Juro por Dios que no tenía idea de que Marixa estaba enojada conmigo. Nunca le hice nada". Aunque luego deslizó que la raíz del problema estaba clara: "Para mí, se enojó con Ángel y no se le anima. Entonces, descarga con otros".

Desde su lugar, Marixa también rompió el silencio. "Estoy aliviada. Soy muy calentona y si digo algo es porque realmente me molestó", declaró. Negó que estuviera considerando irse del ciclo: "Mucha gente me llamó pensando que me iba a ir, pero no. Trato de que mi cabeza pueda más que mis impulsos". Además, agregó sobre sus compañeras: "No me gusta que intenten hacerme quedar como si siempre estuviera enojada o con cara de orto. No me conocen, y eso no me gusta para nada".

Marixa Balli rompió el silencio tras la polémica en LAM

Sobre Yanina, fue escueta pero contundente: "Va a seguir como siempre. Cada uno sabe quién es quién". En cambio, apuntó con más fuerza contra Nazarena Vélez: "La que sale al aire no es la que yo conozco. Me dice una cosa delante de cámara y otra muy distinta fuera de cámara". Frente a este panorama, Ángel De Brito intervino con firmeza. En diálogo con Bondi Live, explicó: "Pepe está en la producción del programa y tenía muy en mente todo lo que había sucedido con Benjamín y la China. Marixa llega ocho menos cinco y no se le puede explicar todo. Lo único que falta es que tenga que hacer una votación para ver a quién le toca".

También criticó su postura frente a la conducción de Ochoa: "No me parece bien que se quede callada con cara de orto como estuvo dos días. Nunca hice algo así cuando me tocó ser panelista". El conductor también recordó que desde la producción se le dieron múltiples oportunidades a Balli. "Se tomó dos meses de vacaciones y cuando volvió la estábamos esperando con su lugar. A veces van perdiendo la memoria en el camino", disparó, sin filtros.

Mientras tanto, en un intento por calmar las aguas y alejarse del foco mediático, Marixa se mostró en sus redes disfrutando de un torneo de rompecabezas junto a su prima. "Hermoso torneo, disfrutando de lo que me hace sentir bien", escribió, lejos del fuego cruzado.