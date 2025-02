Rocío Marengo avivó la rivalidad con Jesica Cirio y la acusó de tener "gastos demasiado altos y ostentosos"

El mundo del espectáculo no descansa, y menos cuando se trata de una enemistad de larga data como la de Rocío Marengo y Jesica Cirio. Lo que parecía una vieja disputa enterrada entre la mediática y la modelo resurgió con más fuerza que nunca, y todo gracias a las picantes declaraciones de Marengo, quien no dudó en lanzar dardos envenenados contra su eterna rival. El conflicto entre ambas data de hace más de una década, su último duelo mediático había ocurrido en 2013, cuando Marengo fue desvinculada de la agencia de modelos donde trabajaba por hablar sobre la relación de Cirio con el entonces intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo dieron el sí.

Ahora, la polémica se reavivó con el nuevo matrimonio de Cirio con el corredor inmobiliario Matías Piccirillo, quien está en la mira de la Justicia por presunta estafa piramidal millonaria. Sin perder oportunidad, Marengo arremetió sin filtros: "Yo veo que la cuidan mucho. Pero bueno, habrá motivos para cuidarla como la cuidan. Haber estado en esos temas que estuvo y al mismo tiempo estar como conductora de Telefe, que es el canal de la familia... Digo, teniendo esos temas pocos claros.

Con una sonrisa irónica y su característico tono filoso, la mediática también dejó caer una indirecta sobre el "Yategate", el escándalo que involucró a Insaurralde y su lujoso viaje con Sofía Clerici. "La verdad que la felicito, porque habla muy bien de ella...La cuidan de los programas. En muchos programas no hablan de ciertas cosas que a uno como público le gustaría saber", disparó Marengo, dejando en claro que, a su entender, la ex de Insaurralde siempre encuentra la manera de salir indemne.

Pero la esposa de Eduardo Fort no se quedó ahí y profundizó sus críticas, insinuando que Cirio lleva un estilo de vida lujoso y ostentoso, que despierta sospechas: "Los movimientos de dinero que manejan a veces son demasiado altos y ostentosos. Habá trabajado mucho, porque mantiene un nivel de vida muy alto", dijo con ironía, mientras recalcaba que ella, a pesar de estar casada con un empresario poderoso, no tiene la "necesidad de ostentar".

Rocío Marengo

El dardo más certero llegó cuando Marengo cuestionó los patrones de Cirio a la hora de elegir pareja: "Muchas veces todas tenemos un patrón, nos atrae el mismo estilo de hombre. Cuando te gusta el poder y estar vinculada a esas cosas, es raro. Tuvo suerte, porque se casó súper rápido y yo estoy hace 11 años y ahí sigo. Estoy con unos de los empresarios más importantes de la Argentina y no tengo esa necesidad de ostentar. Veo a algunas chicas del medio y es asqueroso. No es mi estilo ostentar para aparecer. Yo conozco a muchas chicas del medio hace mucho y una sabe cómo son las cosas. Pero a veces la prensa no habla de esas cosas".

Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Las declaraciones de Marengo hicieron explotar las redes y los programas de espectáculos, donde no faltaron quienes se preguntaron si Cirio respondería a los ataques. Por el momento, la ex conductora de "La Peña de Morfi" guarda silencio, pero conociendo su historial, es solo cuestión de tiempo para que devuelva el golpe. Una cosa es segura: el fuego entre Marengo y Cirio está lejos de extinguirse, y el público, como siempre, está listo para disfrutar del próximo round.