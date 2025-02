Se conoció la cifra por la cual Fabián Gianola demanda a la Asociación Argentina de Actores

Este jueves 19 de enero, Fabián Gianola reapareció públicamente para comenta que medidas tomó contra la Asociación Argentina de Actores luego de ser sobreseído en la causa por abuso sexual que le había iniciado la actriz Fernanda Meneses en el año 2018 cuando se encontraban trabajando juntos.

En 2022 la entidad decidió suspenderlo por pedido indeterminado y un año más tarde la Justicia determinó que quedaría sobreseído de las causas. En esta línea, el artista dialogó con el programa A la Tarde, donde comentó que inició una demanda contra la Asociación.

Fabián Gianola demanda a la Asociación Argentina de Actores

Desde Mar Del Plata, donde se encuentran protagonizando una obra teatral, el sobreseído comentó el proceso: "Demandamos a la Asociación Argentina de Actores. Alejandra Darín, al ser la presidente, era solidariamente responsable. A partir del fallecimiento quitamos esa demanda de manera caballerosa, como correspondía . Pero la demanda a la Asociación Argentina de Actores continúa", explicó.

Fabián Gianola no está de acuerdo con las decisiones que se tomaron en aquel momento, así como los modos en que se fue enterando de cada pormenor: "Esto nace a partir de que la Justicia dicta la falta de mérito en la única denuncia que se convirtió en causa. A partir de ahí el colectivo de actrices argentinas pide igual mi suspensión y la Asociación Argentina de Actores me suspende. Me enteré por la televisión, no me avisaron nada. Y hace un año que estamos pidiendo que levanten la suspensión y eso no ocurre", continuó.

"Me juzgaron antes que la Justicia. No sólo eso, cuando la Justicia falla a mi favor, como fue en todos los casos, y no hubo ni un pedido de disculpas, nada, cero contacto con alguien de la Asociación Argentina de Actores", aseguró con cierto tono de indignación. Lejos de estar interesado en la millonaria cifra por la que demanda a la Asociación de Actores, el mediático codicia la posibilidad de poder volver a dedicarse a la actuación al 100% libre de prejuicios en su contra.

Respecto a si siente que está cancelado en el medio por todo lo ocurrido, Gianola manifestó: "Estoy trabajando con gente conocida como Matías Alé y Adriana Brodsky. Tenía otros ofrecimientos para hacer teatro, también en Carlos Paz, ya en 2023 y 2024. Uno fue este que arreglé en Mar del Plata... Yo no me siento cancelado".

Fabián Gianola