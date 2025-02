Wanda Nara le deseó lo mejor a Mauro Icardi: "Ojalá te haga ganar mucho dinero"

LAM volvió a filtrar chats entre la que supo ser la pareja más querida del mundo del espectáculo nacional e internacional, Wanda Nara y Mauro Icardi. Ahora es la Bad Bitch la que se regodeó en la manera en la que el futbolista la dejó y empezó una nueva relación con la China Suárez.

"Mmmm jaja está buena esta estrategia para que ella no quede tan mal. Igual, ya fue, se te nota re feliz y me alegro por vos. Lastima que cuando me engañaste y yo me fui de casa no te fuiste con tu amor entonces...", empezó irónica la rubia y siguió: "Digo, te convenía, así no llegábamos al punto que te tenga que sacar de mi casa con el 911 . Ya que era el amor de tu vida. Qué pena que perdiste tres años insistiéndome a mí y mintiéndome. Pero bueno sé feliz, ahora que te ayude", le espetó.

Wanda Nara y Mauro Icardi

En la misma charla, Wanda aclaró: "Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad. Entiendo que ahora escribirás con ella al lado. Vos y yo sabemos la verdad, vos pudiéndola haber elegido no la elegiste. Y no fue por las nenas, por qué siempre me aclaraste que no te importaban las nenas, que sólo te importaba yo", expresó un poco subida al pony.

En la misma línea, quiso destrozar a la nueva novia de su ex: "Y se ve que tenés muy poca memoria por qué te recuerdo que un mes antes de que estés con ella querías un hijo volver a casarte y te fuiste porque la policía te sacó. Eso fue hace tres meses, no hace tres años . ¡Y a ella siempre la tuviste regalada, como la tuvo Elián y todos! Y siempre me elegiste a mí. Te deseo 12 años de amor verdadero como fue el tuyo conmigo", dijo metiendo en el medio a L-Gante que habría tenido un frustrado acercamiento amoroso con la China.

Los nuevos chats filtrados

Amenazante e irónica, Wanda expresó: "Ojalá que Elian se cope y te mande todo lo que tiene de tu 'amor' para que veas que todos la tuvieron regalada e hicieron como vos, no le dieron bola. Y los que le dieron bola años después se quisieron matar, dicho por ellos. Ojalá te haga ganar mucho dinero, te haga tan feliz como te hice yo ", dijo orgullosa.

Se ve que Wanda ya superó todo tipo de dolor respecto a cómo se dieron las cosas entre Icardi y Suárez: "Te pensás que me duele que estés con ella ahora y ni cerca, si me avisaste todo, que si no volvía, ibas con esta mujer. Con alguna tenés que estar, obvio es tu vida, yo en tu lugar me quedaba en otro mood, pero bueno dijiste tantas mentiras. Yo soy feliz. Si eso querés, criar hijos, y esa vida bien por vos. Yo quiero la vida que tengo", dijo y advirtió: "Priorizá a tus hijos así no te arrepentís algún día de haberte olvidado de los chicos por una mujer que, por más que te casés y tengas hijos, vas a dejar más adelante. Y mandale lo de Elián. Decile a Elián que te pase todo y enviale. Cómo se le regalaba ", expresó incendiaria.

