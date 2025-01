Romina Manguel hizo justicia por Jorge Lanata y desmintió a Elba Marcovecchio: "Tu puterío es otra historia"

A dos semanas de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habló por primera vez públicamente en una charla con Ángel De Brito para LAM, donde habló del proceso que transitó junto al reconocido periodista, que permanecía internado en el Hospital Italiano desde el pasado junio. En la entrevista no sólo brindó detalles sobre los últimos días del conductor, sino que además confirmó que su esposo mantuvo una relación con la periodista Romina Manguel.

La abogada explicó que los últimos meses estuvieron marcado por el dolor y la intranquilidad de ver a su esposo morir: "Cuando nosotros hablábamos y Jorge me decía que tenía miedo de morirse, yo le decía: 'Vamos a ver Batman 3′, porque la mejor explicación del miedo es esa película. El miedo está cuando vos aprecias lo que perdés", reflexionó.

El navegador no soporta este contenido.

Luego, Elba redobló la apuesta y contó el supuesto amorío entre Manguel y Lanata: "Cuando había mensajes que eran banquina, él me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar". Según explicó estos textos fueron mientras ya estaban casados " 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados ", ejemplificó. La reciente viuda siguió exponiendo los malos manejos de la periodista "Jorge me había contado que él había tenido una relación con ella. No sé... Lo que sí es seguro es que cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", agregó.

Letal respuesta

Hablar es gratis, pero a veces termina costando caro. Así como Marcovecchio no se mordió la lengua a la hora de exponer supuestos mensajes de Romina y el conductor, la comunicadora no tuvo miedo de responder: "Lanata hoy se te extraña más. Porque no sé qué hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar, así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores", comenzó el descargo en su cuenta de X, ex Twitter.

La lapidaria respuesta de Romina Manguel a las acusaciones de Elba Marcovecchio

Entre ironía y furia, la conductora de 52 años expuso: "Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermès podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos".

Si bien desmintió un romance a las sombras de su matrimonio, si confesó tener una relación inquebrantable con Jorge: "Tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes y heladas que las que tal vez llegaste a tener en una relación de pareja con anillo y todo".

Bárbara Lanata se entristeció al ver la entrevista de Elba a 15 días del fallecimiento de su Jorge Lanata

En otro tweet Romina Manguel confesó lo que hay detrás del ataque: "Y seamos adultos y digamos todo. La animosidad de Elba hacia mí no tiene que ver con Jorge. Ni siquiera por no haber sido ella parte de la historia de Lanata como le hubiese gustado. Mi amistad con (Fernando) Burlando la detona. No sabe qué me puede haber contado de su larga y fallida relación laboral", siguió para luego cerrar: "Tranquila. Acaban de enterrar a Jorge Lanata. Tu puterío es otra historia y jamás le hubiese dicho nada a Jorge porque sí, estaba muy enamorado de vos . Hacé el duelo en paz y dejalas a sus hijas hacerlo también. Gracias".

Otro contraataque