"Rosca floja", el nuevo apodo de Robertito Funes que ya se instaló: la reacción del movilero

El movilero Robertito Funes volvió a estar en el centro de la escena luego de la pelea que sostuvo con dos limpiavidrios en Vicente López. En el intercambio, ambos se habían filmado y sobre el final uno de ellos le había gritado "rosca floja". El nuevo apodo con el que lo bautizaron, ganó mucha fuerza por la viralización del video, al punto de que esta mañana, durante un móvil para Telefe, otro transeúnte le gritó lo mismo mientras trabajaba.

"Rosca floja", se oyó mientras el periodista contaba el incidente que había protagonizado, en el programa A la Barbarossa. Que hayan usado la misma frase a menos de 24 horas del hecho, fue la demostración perfecta de que, como dicen ahora, "entró la bala" y esta lo bautizó definitivamente con su nuevo apodo.

Lo mágico de lo ocurrido también se apoya en las coincidencias con las iniciales de su nombre y el apodo con el que lo nombraron. La R y la F de Robertito Funes, coincide con "rosca floja". Lo cierto es que el movilero se tomó con tranquilidad esta segunda vez que lo nombraron así y contestó con un pequeño rezongo y una risa algo cansada.

No fue así lo que le ocurrió en la pelea original en la que lo mencionaron de esa manera por primera vez. En esa oportunidad, ocurrida el miércoles por la mañana, se vio a un ofuscado Funes que se bajó de su vehículo luego de ser increpado por dos limpiavidrios que trabajaban en la intersección de las avenidas General Paz y Ricardo Balbín, aunque del lado del Conurbano bonaerense.

En la viralización se lo ve a Robertito bajar de su vehículo con su celular en la mano, para ir a enfrentarse a quienes lo agredieron porque no les dio dinero en el semáforo. Ellos ya lo estaban filmando cuando él sacó su dispositivo móvil. Si bien el perfil del periodista parecía increpador, lo cierto es que respondía a una agresión en su contra.

"Estos dos tipos me pedían plata y me tiraron agua en el parabrisas y yo les quería decir, pero no podía, que no les iba a dar plata porque no lo podían lavar porque estaba recién polarizado. Pero andá a explicarles eso a ellos en ese momento", precisó Funes ante Puro Show por El Trece.

Robertito Funes Ugarte tiene décadas de periodismo y móviles.

Luego de eso, los limpiavidrios lo insultaron con fiereza y más términos homofóbicos. "Me bajé con el celular, los empecé a grabar, apareció la Policía y se los llevó por suerte. Me pidieron que los denunciara, lo hice y ya está", relató. "Nos pasa a los argentinos todos los días: cuando estás en un semáforo y no querés que te intercepten, te agreden", señaló.