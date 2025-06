Flor Peña puso las manos en le fuego por Ricardo Darín y defenestró la gestión de Javier Milei: "No hay un mango"

Polémica, oleadas de hate y todos los programas de televisión gastaron decenas de minutos de aire para responsabilizar a Ricardo Darín de ser un desubicado por criticar las políticas económicas de Javier Milei cuando, en la mesaza de Mirtha Legrand, el actor de El Eternauta expresó que los precios argentinos sobre todo en alimentos son impagables. Para infortuna de Darín, dio el ejemplo de cuánto paga una docena de empanadas y tiró una cifra redonda: 48 mil pesos.

Después de ese episodio desde Javier Milei hasta su ministro de Economía Luis Caputo salieron a contestarle pero donde la pasó peor fue en el plano de las redes sociales donde los trolls libertarios no escatimaron en insultos, improperios y hasta se metieron con su hermana Alejandra,q quien falleció hace sólo cuatro meses. Paralelamente, medios de comunicación afines al gobierno como América, La Nación y TN criticaron la carrera de Darín y se vio a los principales periodistas comiendo empanadas en tándem para bullynear al actor.

Es en este contexto que Florencia Peña no tuvo reparos en expresar su opinión sobre el tema. La actriz, conocida por sus posturas políticas que reivindican la justicia social eligió no quedarse callada y con palabras contundentes apoyó a su colega. Lo hizo desde el programa de chimentos Intrusos donde con una pincelada de ironía, el periodista Rodrigo Lussich preguntó: "¿Cuánto pagás las empanadas vos, querida?".

Peña, que en realidad fue a presentar avances de su musical Pretty Woman en el Teatro Astral, contestó: "6000 pesos la docena, no se entiende. Después voy al baño una semana", dijo entre risas nerviosas.

Sin embargo, se puso seria y contestó contundente: "Yo creo que lo que quiso decir Ricardo se entendió", dijo y en la misma línea, acotó: "¿Qué dólares vamos a sacar del colchón si no hay un mango? Eso dijo", refirió.

Haciendo una paralelismo con su vida que para nada parecida a la de la mayoría de los argentinos, Florencia reflexionó: "Yo tengo la suerte de poder viajar, muchas veces por trabajo. Venía de Los Ángeles cuando nos fuimos a hacer todo lo de Pretty, y te cuesta lo mismo comer en Los Ángeles, qué es carísimo, que acá, chicos", dijo.

Casi como un espejo de las palabras de Darín, la famosa actriz no se retractó y dijo que "está carísima la Argentina" y expresó que sobre esa realidad no cabe ninguna duda y que es hasta innegable: "Eso no lo podemos negar, no lo podemos discutir", dijo.

Lejos de amedrentarse por la oleada de hate, Florencia Peña quiso llevar luz al foco del tema que realmente se quiere debatir: Argentina está cada día más invivible entre las desregulaciones a la salud y transporte público, a la quita de beneficios sociales y los aumentos constantes en alimentos básicos de la mano de la suba indiscriminada de los valores de la canasta básica.

"Atacan a los ídolos populares", dijo y, sin nombrar a los funcionarios de Javier Milei, expresó: "Eso es lo que están haciendo". Florencia Peña admitió una dura realidad: "Es la primera vez que siento que... Mirá que me han hecho operaciones en todos los gobiernos, los que apoyaba y los que no, pero ahora siento una persecución mucho más profunda", dijo con un tono que sonó a lamento cargado de preocupación.

Algo parecido dijo Mirtha Legrand, la legendaria actriz que fue quien inició la conversación con Ricardo en su mesaza: "Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito ¿Qué tuvo de malo?", preguntó retóricamente y siguió: "Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté '¿Cómo ves el país?' y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos".

Mirtha Legrand quiso salvar a Ricardo Darín: "Es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más famoso en el mundo y lo queremos mucho. Lo conozco desde chiquito y conocí a sus padres. Es correctísimo además, y es muy educado".