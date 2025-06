"La Tía Sebi" liquidó a "Furia" Scaglione y la trató de "la más trastornada y violenta del país"

Luego de que en Gran Hermano exigieran un pedido de disculpas por parte de la santiagueña Eugenia Ruiz, tras el chiste que hizo sobre la tragedia de los Andes, el influencer Sebastián Manzoni, mejor conocido como "La Tía Sebi", mantuvo un cruce con la ex GH Juliana "Furia" Scaglione, donde la trató de "la más trastornada y violenta del país".

"El año pasado tuvieron una persona que usaba como agravio el VIH, tenía dichos gordofóbicos, xenófobos, misóginos, etc. Pero como el conductor la ama, hicieron chito la boca. Hoy obligaron a una participante a pedir perdón por un chiste (?)", escribió Manzoni en su cuenta de X (ex Twitter). El reclamó llegó luego de la exigencia que recibió Ruiz en el programa del último miércoles.

Sebastián Manzoni, el influencer mejor conocido como "La Tía Sebi".

Quien recogió el guante y se hizo cargo del palo por elevación del influencer fue Scaglione, quien enseguida respondió en su estilo. "A mí no me metas en tu poca capacidad de entender. ¡Si te pica, rascate! Seguí rascando seguidores, Sebi. Ah, no sé quien sos, ¿uno más que rasco de mi éxito? Jajajajaj", contestó la doble de riesgo. "La Tía Sebi" enseguida lanzó una respuesta, mucho más disruptiva, crítica y aleccionadora. "¿Qué éxito? ¿Quedar como la más trastornada y violenta del país? Dejá, prefiero seguir con lo mío, que será más chiquito pero más digno. Besitos", escribió, en un tuit que no consiguió que Scaglione siga el ida y el vuelta, sino que la amedrentó con dureza.

El cruce en X entre "La Tía Sebi" y Juliana "Furia" Scaglione.

Más allá de la atención personalizada del influencer que fue parte de la última edición de Cantando por un Sueño de América TV, trabajo que denunció que en su momento todavía no le habían pagado, el contexto fue la expresión desafortunada de Ruiz, de la cual debió disculparse de forma directa ante todo su público. "Menos mal que te conocí acá adentro y no en el avión de Viven. Esta te come viva, en la montaña, miedo con vos, sos de lo último. Vos me comés el culo viva, vos comés el culo vivo", le había soltado la santiagueña a Katia "La Tana" Fenocchio, en una pelea entre ambas. Por esto fue el mismísimo Gran Hermano quien intervino para llevar paz.

Katia "La Tana" Fenocchio vs Eugenia Ruíz

"El comentario provocó desaprobación en muchos participantes. En el marco de una discusión, Eugenia se refirió a la tragedia de los Andes para criticar la actitud de una compañera. Hace tiempo dejé pasar una expresión similar de Eugenia. El terrible accidente aéreo de 1972 de ninguna manera se puede usar como comparación en cualquier discusión que suceda en mi casa. Sería frivolizar un acontecimiento que aún todos lamentamos, con nuestros hermanos uruguayos", expresó el locutor que oficia de voz oficial del programa. En ese marco, Eugenia se disculpó y explicó el desafortunado comentario que hizo. "Lejísimos de mí está frivolizar semejante tragedia. Soy fanática de todos los sobrevivientes por todo lo que han tenido que pasar, por cómo se han manejado en semejante situación límite", afirmó para comenzar.

Santiago Del Moro también debió disculparse por el comentario de Ruiz.

"Ha sido un ejemplo desafortunado, demasiado específico, porque lo he tomado de un dicho: 'El traidor en el llano, en la montaña te asesina'. Y me he querido referir a 'La Tana' diciéndole lo que le he dicho. Pido disculpas", reconoció. "He estado mal en poner ese ejemplo. No tiene nada que ver con ellos ni con la tragedia", sumó después. "Fue para decir que no confío en La Tana, que es muy traidora y que en una situación límite dormiría con un ojo abierto estando La Tana", fue la justificación final que soltó. Santiago "Tato" Algorta, el participante uruguayo que sigue en carrera para ganar la actual edición del reality, estaba presente.