Sabrina Rojas y Luciano Castro, entre viejos rencores y reproches: "Él moralmente deja mucho que desear"

Sabrina Rojas volvió a encender la llama de la polémica al hablar públicamente sobre su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, y su actual relación con Griselda Siciliani. En una entrevista con Desayuno Americano, la modelo y actriz lanzó declaraciones filosas que no dejaron a nadie indiferente, exponiendo conflictos pasados, reproches actuales y un curioso triángulo de tensiones que parece estar lejos de resolverse. "Yo a mis hijos les hago creer que tienen un papá fantástico, pero moralmente deja mucho que desear", dijo sin pelos en la lengua Rojas, dejando en claro que no está dispuesta a mantener las formas cuando de su ex se trata.

Si bien aseguró estar feliz con su vida actual y en paz sin él, no escatimó en revelar detalles que dejaron expuesta una faceta poco conocida del galán de ficción. Sin ir más lejos, Sabrina disparó: "Yo no tengo una doble cara, hay otras personas que sí. Griselda no lo sé, pero el padre de mis hijos, sí. Es más lo que callo que lo que cuento. Sin buscar nada, la vida da vuelta todo. Yo soy muy respetuosa de los que tienen pareja y nunca buscaría, pero en este caso... "

Cabe destacar que en noviembre de este año, Rojas había recordado que durante su embarazo, Siciliani solía enviarle mensajes insistentes al actor, una actitud que no solo la incomodó en su momento, sino que todavía le sigue generando molestia. "Cuando yo estaba casada y embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje. Lo de ella era una obsesión", había comentado. Ahora, la situación parece haberse invertido: "Viví y déjame vivir", le pidió a su ex frente a las cámaras de América TV.

Pero eso no fue todo. Sabrina también lanzó una frase que provocó revuelo en las redes sociales: "En la vida todo vuelve. Un día sos novio, al otro día sos amante, y a veces al revés". Una sentencia cargada de veneno que muchos interpretaron como una advertencia para Siciliani. Además de apuntar contra la actriz, Rojas había descripto a Castro como un "ser infiel" que, según ella, no cambia sus hábitos. "Es tóxico con su propia vida", afirmó.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

Además, señaló que el actor tiene una inclinación por lo que no puede tener, sugiriendo que ahora, al no estar juntos, sigue buscándola. Según Sabrina, esta actitud se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, incluso mientras Luciano ya estaba en una relación con Siciliani. "Hace como dos meses que ya estás. Viví y déjame vivir. Tengo novia, pero te busco a vos", ironizó, dejando en claro Castro no cortó completamente los lazos con su pasado. "Lo veo hablando y haciéndose en correcto, pero moralmente deja mucho que desear. Soy muy feliz desde que estoy sin él. Mi vida tiene armonía. No hay más malhumor", destacó Rojas.

El romance de Griselda Siciliani y Luciano Castro no estaría limpio de papeles

Finalmente, la modelo también remarcó que sus hijos "están bien porque tienen una súper mamá que les hace la vida es bella". "El es tóxico con su propia vida", cerró la actriz, más enojada que nunca. Semanas atrás, en el programa Mañanísima , conducido por Carmen Barbieri, los panelistas habían debatido sobre la fama de Castro en sus relaciones. Y Estefi Berardi reveló, con cierto misterio: "A mí me dijeron algo peor... Les quema la cabeza. Las enloquece". Aunque no quiso detallar a qué se refería, dejó en claro que Castro tiene un patrón con sus parejas que va más allá de lo común. A su vez, destacaron que el actor tiene la habilidad de hacer sentir única a cada mujer.