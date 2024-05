Santi Maratea propuso una feroz competencia entre libertarios y kirchneristas: "Pónganse en acción y demuestren"

Una colecta del influencer Santi Maratea revolucionó las redes sociales, esta vez no por la historia de vida que hay detrás sino por la competencia que propuso el recaudador de dinero más famoso de la Argentina: propuso un enfrentamiento directo entre libertarios y kirchneristas.

La competencia tiene como objetivo ayudar a Pablo, un chico que debe ser operado para poder volver a caminar. Actualmente está en silla de ruedas y ya tiene 50 millones de dólares para invertir en la operación; el problema es que le faltan 50 millones más y es por eso que acudió a Maratea.

Santi Maratea

El influencer fue bastante creativo en cuanto a capitalizar las críticas por "bancar al Peluca", según él mismo refirió durante una entrevista periodística. En los últimos videos en su cuenta oficial de Instagram refirió: "Ya era hora que el enfrentamiento entre libertarios y kirchneristas nos de algo productivo, que en este caso sería ayudar a un argentino".

Y agregó: "Ambos partidos se llenan tanto la boca hablando del otro, del pueblo, de la comunidad...", dijo y lanzó la competencia: " Bueno, veamos finalmente quién es el más solidario, quién tiene más empatía, quién puede dejar de lado sus convicciones con tal del ayudar a otro argentino, porque claro, no sabemos si Pablo es kirchnerista, libertario o no está en ninguno de los dos partidos", expresó contundentemente.

Maratea adelantó que Pablo sí es militante de uno de los dos partidos políticos que quiere enfrentar pero advirtió: "Eso se los voy a revelar al final". Además, dijo que la estrategia es lúdica y para "ponerle humor al tenso momento político que se vive en Argentina".

Santi, muy fiel a su estilo, expuso el hate que recibe tras haberse declarado fanático del actual presidente Javier Milei: "Es la forma de hacer algo productivo con todo el odio que recibo en redes sociales por el simple hecho de dar mi opinión cuando me la preguntan".

Claro que Santi también expuso al partido peronista: "Hay tantas personas que me escriben mensajes a mi Instagram levantando la bandera del pueblo y la empatía y diciéndome que soy un hijo de p... sin empatía porque a tal gobierno no le importó o no le importa la salud", dijo y agregó: "Bueno, ustedes como representantes de esos partidos políticos pónganse en acción y demuestren qué tanto les importa el otro".

💣Bombita. En resumidas cuentas, la competencia se basará en que libertarios y kirchneristas junten dinero y en 48 horas se revelará quiénes son "más solidarios".

Javier Milei junto a Cristina Fernández de Kirchner

Para terminar, Maratea expuso los detalles del juego: "Primero va un equipo y después el otro", dijo y determinó: "Primero va a ir el kirchnerismo, a ver cuánta plata pueden recaudar en nombre de (Juan Domingo) Perón, Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández de Kirchner), Evita (Perón) y todo lo que nos enseñaron de que 'la patria es el otro' y que tenemos que ir todos juntos", dijo haciendo propias las palabras de Néstor.

Y también expresó: "Después, cuánta plata pueden juntar los liberales en nombre de (Juan Bautista) Alberdi, (Javier) Milei, los argentinos de bien, la esperanza y que el sector privado resuelve", terminó Maratea.

El libertario ¿menos pensado?

Durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio, Maratea dejó atrás su costado "apolítico" y jugó sus cartas apoyando al presidente de las Fuerzas del Cielo: "Me ilusiona Milei, yo lo banco al Pelu. Me van a matar por esto", reconoció el influencer.

Sin embargo, recordó los buenos tiempos entre ellos en redes sociales: "Algo muy genuino es que él me bancó a mí, todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar", dijo orgulloso.

Sobre cómo está el país bajo el mandato libertario, Maratea opinó: "Creo que él avisó quienes iban íbamos a pagar esto, aparte de la casta, entiendo que es un país donde el poder político y los políticos están más allá de todo problema, no era algo que solamente lo iba a pagar la casta, la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando que es un tránsito duro, donde obviamente no va a ser para siempre".