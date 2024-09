¿Se cancela el traspaso de Viale a radio Mitre? "Feinmann le dijo a las autoridades que se va a la mierda si llega Jony"

Corría el año 2023 cuando Eduardo Feinmann y Jonatan Viale rompieron relaciones y blanquearon que, desde hacía mucho tiempo, no se soportaban el uno al otro. Al principio, el conflicto nació por ser competencia. Y es que si bien por aquel momento ambos compartían pantalla en LN+ cada mañana, se disputaban la audiencia en el mundo de la radio: Eduardo compartía los pases con Jorge Lanata en Radio Mitre y Jony hacía lo propio con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia. Así fue que poco a poco expusieron su mala onda. Sobre todo para Eduardo, quien tomó como "una traición" que Viale copiara su estilo en otra emisora.

Jonatan Viale

Aunque nunca se llevaron bien, solían mantener un respeto profesional. Hasta que todo se rompió, los palitos y las chicanas se hicieron cada vez más evidentes al aire y dejaron de hacer el pase televisivo. El propio Baby Etchecopar, que supo ser compañeros de ambos, había sido el primero que lanzó al aire de su programa radial que se trataba de "una guerra de egos de dos figurones". "La pelea es por ego, Eduardo siente que Viale está agrandado, Jony piensa que es mejor que el otro", había sumado por su parte Ángel de Brito, que de este mundo sabe, y mucho, al ser consultado por sus seguidores.

Eduardo Feinmann

Según había trascendido, Feinmann se había enterado que Viale estuvo "boqueando y contando" que él se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi. Eso molestó a Eduardo, que cuando se enteró, lo enfrentó y después se reunió con las autoridades para decir que no iba a compartir nunca más el aire con un traidor. Lo cierto es que esta guerra terminó por detonar el presente laboral del hijo de Mauro Viale, que terminó de la peor manera su relación con LN+.

Dicen las malas lenguas que lo que hizo estallar la bomba que terminó dinamitando el trabajo de Viale en LN+ fue el juicio que le inició Marcelo Tinelli por haberlo vinculado al juego clandestino y al narcotráfico. Cuando se quedó sin trabajo, se dijeron muchas cosas sobre Jony: por ejemplo que "no quisieron renovarle el contrato", que en La Nación "no lo querían más", que no se llevaba bien con el periodista Eduardo Feinmann y que esa relación ya era insostenible.

Ese conflicto que mantiene con Feinmann podría cerrarle las puertas a Viale de radio Mitre. Resulta que el pase de Viale a TN -canal del grupo Clarín- no resultó para nada reparador para el periodista que entrevista asiduamente al presidente Javier Milei. Desde que llegó a la señal, cuatro productores se bajaron del ciclo, según trascendió molestos con los malos manejos que tiene el conductor con ellos y las formas con las que se vincula con quienes trabajan para él.

Recordemos también que sus actuales colegas en TN no lo recibieron con los brazos abiertos tampoco. De acuerdo a la información que había dado De Brito en febrero de este año, todos en TN tienen la peor de las ondas con el hijo de Mauro. Primero y principal, porque el periodista llegó haciendo pedidos y privilegios que, al parecer, no se le dieron a ningún otro comunicador de la cadena: "El desembarco de Jony Viale parece que no fue bien visto por muchos de sus compañeros", habían dicho en LAM.

Jonatan Viale

De hecho, en aquella oportunidad "los históricos" de TN pusieron "el grito en el cielo" ya que compraron un telepronter especialmente para Viale, cuando esta modalidad nunca fue utilizada por el canal. Otra de las cosas que sacaron de las casillas a los compañeros de Viale es que habrían comprado para él un micrófono exclusivo con un estuche que lleva su nombre y, de esta manera, era el único con micrófono propio. "Lo mismo pasó con un escritorio que hicieron exclusivo para Jony. También se quejan porque dicen que tiene prioridad con las entrevistas". El enojo se resume en una frase: "Los periodistas históricos de TN se sienten descuidados y desatendidos".

A esto se le sumó en las últimas horas el cansancio de las autoridades de TN, que no ven con malos ojos dar de baja su ciclo en la señal de noticias debido a las reiteradas acusaciones por "malos tratos" que recibió el conductor y mudarlo a radio Mitre. ¿El principal obstáculo? Una de las mayores figuras de la radio del Grupo Clarín es Feinmann, el enemigo número uno de Jony y quien, según pudo saber BigBang , ya puso el grito en el cielo ante una eventual llegada de Viale a la señal. De acuerdo a la información dada por el periodista Nacho Rodríguez, Jony pide "mal las cosas", genera "climas laborales muy malos" y "discusiones internas" en TN.

Uno de los productores que abandonó el ciclo de Viale afirmó que el periodista "insistía en seguir con los mismos temas" a pesar de que la producción le remarcó una y mil veces que había que cambiar "algunos contenidos del programa porque veíamos que no funcionaba". "Después que terminaba el programa, salía del aire muy enojado por el número (de rating) y nos empezaba a echar la culpa de esto, cuando siempre le dijimos que no era por ahí", había dicho este productor que prefirió mantener su nombre en el anonimato para evitar las posibles represalias que el conductor pudiese cometer contra él por hablar de sus "malas formas" a la hora de trabajar.

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, en guerra

Una fuente cercana a TN le había dicho a este portal que el hijo de Mauro Viale estaba en tratativas para salir de la señal de noticias y pasar, desde enero a Radio Mitre en reemplazo de Jorge Lanata, quien viene peleando para salir adelante tras su internación en el Hospital Italiano. "Se va para Mitre el año que viene y en Rivadavia lo reemplazaría (Viviana) Canosa. Hay que ver el horario porque Feinmann no lo puede ni ver", le habían aclarado a este sitio.