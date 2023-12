¡Se desató la guerra! Coscu invitó a pelear a Azzaro: "Es un cagón, me quiero subir al ring"

Fue hace un mes cuando se desató una guerra mediática entre dos figuras públicas pertenecientes a distintos ámbitos. Por un lado Martín "Coscu" Pérez Disalvo y por el otro, Flavio Azzaro. La particularidad de ambos es que los une la misma característica de frontalidad y de decir lo que piensan del otro sin tener ningún problema. Sin dudas, que el que abrió esta puerta fue el periodista deportivo y quien no tuvo problema en continuarla, fue el streaming.

Coscu realizando una transmisión en Twich

La pelea se generó cuando Coscu anunció que empezaría un programa en ESPN junto a Sofía Martínez, Morena Beltrán, Esteban Edul y Markito Navaja y una de las primeras críticas las recibió por parte de Azzaro, quien aseguró que el streamer siempre quiso estar en la televisión y que finalmente lo cumplió a base de "colgarse" de otra gente.

El conflicto se desató mediante la red social Twitter (X) donde ambos se respondieron, pero después continuó en el canal de YouTube del periodista y prosiguió Coscu en su canal de Twich en el cual realiza las transmisiones diarias. Sin embargo, cuando todo parecía haber terminado, fue el reconocido hincha de Racing quien mediante una entrevista en el programa "Paren la mano", admitió que lo invitaría a subirse a un ring para cortar con los problemas.

"Yo ya dije, yo a Azzaro le peleo, en serio. Él no se va a pelear porque es un cagón. El chabón me la boquea siempre, ¿no puedo decirlo? A mí me la boqueas y no me conoces, yo te digo dale, peleemos. Vamos a un ring", dijo con total seriedad mientras Luquitas Rodríguez le respondía que su pelea no era para tanto y que ambos tienen la característica de ser frontales en lo que dicen.

coscu

Aún así, a Coscu mucho no le importó porque insistió en la personalidad de Azzaro: "Es un careta. Yo con lo caretas no me llevo. Le dijo al Momo "decile que queremos hablar" y a la primera de cambio me sale a achurar y después me vuelve a pedir disculpas y después me vuelve a bardear. Es un busca. Yo entiendo que a ustedes les caiga bien porque a ustedes seguro les sobó el lomo, pero es un careta".

Sobre la velada que organizó Coscu a realizarse el 21 de diciembre en el Movistar Arena donde muchos protagonistas de la televisión y del streaming participarán, comentó que en principio se había barajado la opción que la primera pelea sea entre Rober Galati y Azzaro, aunque eso no pudo darse por decisión del periodista. "Yo quería que Rober pelee con él y lo cague a palos. Iba a ser la primera pelea. Flavio tiene ese chip de mala leche con el resto".

A la hora de diferenciarse, el ahora periodista de ESPN explicó que siempre será todo lo contrario a lo que es Azzaro, principalmente por la forma de ser. "Yo lo que digo es que cada una de las cosas que hizo Flavio no son compatibles con mi ética, mi moral, mi forma de ser, mi forma de comunicarme, mis tonos, mi forma de manejarme. Estoy totalmente en frente y me siento y me percibo en frente de la vereda de él. Me parece de tibio y de careta salir hacer alianzas por conveniencia por una persona que no me cabe".

Flavio Azzaro en su stream

"Si hay que pelear, yo me peleo. Él es más alto y más grandote que yo. Que se ponga a entrenar si yo también lo hice", dijo, y sumó: "Son reglas del juego que una persona no te caiga bien. Pero... ¿Sabes cual es la diferencia? Que a mí no me cae bien y yo no le tiro tierra en la cancha, él tiene que vivir y dejar vivir, pero viven de esa mierda. ¿Qué me viene a tirar a mi porque yo hago o no hago un programa? Si yo no le tiro mierda al programa de él. Esas cosas son innecesarias".

En esa misma línea, volvió a la base del conflicto entendiendo que todo se había armado por su llegada al reconocido canal deportivo. "Que se la agarre con ESPN si quiere, a mi ESPN me chupa un huevo, no me van a retar por decir esto. Yo tengo la mejor con los de ESPN que me llamaron a mí para hacer el programa, pero no hablo con el señor ESPN. A mí me dijeron si quería hacer un programa de diversión, que iba a hacerlo con tal y todos los que me dijeron que iban a estar en el programa me caían de 10 excepto Esteban (Edul) que no lo conocía. ¿Como le voy a decir que no? Además, me estructura toda la vida. Me pone horarios que nunca tuve. Voy re contento a laburar".

"Es desmedido el ataque y yo lo empecé a ver en toda la gente que me decía cuando prendía Twich y me decían que él me re bardeaba, 70 videos de él hablando de mí. ¿Es necesario? Somos grandes... Vengo de bancarme que me rompan las pelotas por tantas cosas y tener un boludo que por muchas fuentes sabe la clase de persona que soy yo y que no jodo con nadie y que no jodo a nadie y que me venga a seguir acumulando bullying y odio, me da por las pelotas", sostuvo.

Coscu en la casa de Lionel Messi

Y concluyó: "Me rompe las pelotas a tal nivel de que yo puedo decir que con este chabón no hay feeling, no hay relación de ningún tipo y que haga lo que él quiera. No maneja los códigos que yo manejo y es la persona de la escena con la que yo pelearía por diferencias".

¿Cómo empezó la guerra entre ambos protagonistas?

Fue Azzaro quien se había demostrado en contra de que Coscu tenga un lugar en la televisión y en un canal como lo es ESPN. "Coscu está empezando a caer en desgracia en lo que respecta al streaming, ya que la gente no lo consume como antes. Por lo tanto está deseoso de que hablen de él nuevamente, está deseoso de aparecer en la pantalla, donde seguramente siempre quiso estar. Porque por más que él se presente como un tipo que no quería la televisión y que la criticaba, él se moja por estar en ESPN, haciéndole una entrevista a los jugadores de la Selección Argentina, perteneciendo", dijo.

flavio-azzaro-coscu-tuits

Cuando lo subió a las redes sociales, Coscu le respondió con ironía: "Después te firmo una remera, capo". Tras esas palabras, el reconocido hincha de Racing aprovechó para volver a criticarlo: "Dale, justo eso quería. ¿Y le pedís porfa si me firman tus nuevos compañeritos de trabajo? Esos que querían que tu ídolo pierda la Copa América. Mañana te hago llegar el fibrón. Éxitos en tu objetivo de ser el nuevo Tinelli".

Justamente el streamer volvió a hablar sobre esa referencia en la respuesta contra Azzaro. "Un pibe que es suscriptor mío me pone: 'Te convertiste en lo que juraste destruir'. No, voy a convertir a la televisión antes que se destruya sola. Y el próximo Marcelo Tinelli voy a ser yo, no va a ser otro. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, voy a cambiar la historia, voy a cambiar la televisión", expresó de forma altanera.

Al mismo tiempo, en la respuesta a Azzaro, Coscu evitó mencionarlo por su nombre. "No me voy a poner personal, porque creo que eso es un grave error. Es darle lugar a gente que está muerta, que literalmente lo único que intenta desde hace mucho tiempo es llamar la atención, pelear", afirmó.

"¿Pero saben cuál es la diferencia entre esa gente y yo? Que yo pensé siempre lo mismo de esa gente. La gente que yo aborrezco de los medios tradicionales, la voy a seguir aborreciendo siempre. No voy a transar con esa gente nunca. Eso está claro", agregó.