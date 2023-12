¡Se desconocieron! El Pocho" Lavezzi se peleó con un familiar y terminó internado con una fractura de clavícula

Las discusiones familiares, que tan en auge se encuentran en estas épocas de plena grieta y de la Navidad, algunas veces suben tanto de tono que terminan en tragedia. Algo así le pasó a Ezequiel "Pocho" Lavezzi, quien quedó internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, en Uruguay, con una quebradura de omóplato, la cual habría sido producto de una pelea familiar que terminó de la peor manera.

Además, hubo rumores de que había sido apuñalado, pero esto fue descartado por el parte médico. El ex subcampeón del mundo en Brasil 2014, y figura de San Lorenzo, entre otros equipos, se encuentra fuera de peligro, internado y acompañado por su pareja Natalia Borges y otra mujer. Según trascendió, el delantero espera el alta para volver a Buenos Aires cuanto antes, y no prestó declaraciones públicas respecto a lo ocurrido.

Ángel de Brito es uno de los que dio por veraz la primera versión del apuñalamiento a Lavezzi.

"Al parecer hubo una pelea familiar. Dicen los colegas uruguayos que hay una herida cortante a nivel abdomen y quebradura de clavícula, pero con el parte en la mano, una de las jefas de la Policía de Maldonado, dice que sólo es quebradura de clavícula; y los medios uruguayos suman un puntazo", reveló el periodista Germán "Pampa" Mónaco al aire de Argenzuela por Radio 10.

La información también fue confirmada por el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien lanzó un tuit con información sobre lo ocurrido en la casa del deportista de José Ignacio. "Cuando llegó al sanatorio, por las lesiones dieron parte a la Policía y la Fiscalía. El parte habla de 'reyerta familiar' y detalla las heridas", reveló el también jurado de Bailando 2023, quien también se comió la curva del apuñalamiento.

El parte oficial de la Jefatura de Policía de Maldonado sobre la lesión de Ezequiel Lavezzi.

"El día 20 diciembre próximo hora 07:00 personal policial de Seccional 13° concurren a Arenas de José Ignacio en donde se encontraba el señor Ezequiel Iván Lavezzi (argentino) lesionado, por lo cual se solicita emergencia médica móvil quien realiza el traslado al Sanatorio Cantegril. siendo diagnosticado por el médico de la misma con 'fractura de clavícula'. Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión", informaron desde la Jefatura de Policía de Maldonado en un parte oficial firmado por la oficial principal Paola Hernández.

"No es robo, no es un problema con alguien ajeno, sino con alguien de su entorno. Una pelea familiar que habría terminado de la peor manera", había dicho Mónaco, quien añadió que "de todas formas, no está grave" y "habría llegado en un patrullero, acompañado de su nueva pareja al Sanatorio famoso donde estuvo internado Diego Armando Maradona".

Ezequiel "Pocho" Lavezzi junto a Natalia Borges en Uruguay.

Lo cierto es que la supuesta apuñalada fue negada por completo. "La prensa local de Uruguay hablaba de una situación familiar con una herida de arma blanca y una fractura de clavícula. Está confirmado por la Policía que solamente tuvo una quebradura en la casa de José Ignacio, y que todavía no se sabe los pormenores", reveló Mónaco. "Hablan sí de una pelea familiar. Está descartada la herida de arma blanca", agregó.

"Pocho" había estado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde Rosario Central, equipo del cual es hincha, salió campeón el último fin de semana, tras imponerse contra Platense. Allí fue con su hijo Tomás Lavezzi de 18 años, con quien vivió el momento más esperado, tras conquistar un título después de 36 años.

Mientras tanto, se espera que Lavezzi siga internado algún tiempo más debido a que la zona de lesión requiere de una inmovilidad plena para que se recupere de la mejor forma posible.