"Se me fue para el otro lado": Cami Mayan y su escatológica e íntima anécdota sexual que descoló a todos

Cami Mayan volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por alguna disputa o mala experiencia con su ex pareja, Alexis Mac Allister, sino por una divertida -y escatológica- anécdota íntima que contó en el ciclo de streaming PLP, el cual comparte con Ana, la hermana mayor de Lali Espósito. Bajo la premisa de comentar historias "divertidas" sobre sexo, la influencer tomó la posta y ante la atenta mirada de Noelia Marzol relató: "Yo estaba ahí dándolo todo en el acto sexual".

Ana, conductora del programa, que visiblemente ya sabía algunos detalles de la historia que estaba por contar su compañera, no pudo contener su ansiedad y comenzó a preguntarle a Cami a qué acto sexual se refería. "¿Era un mano a mano, o sea vos y un hombre?", agregó Marzol a aquella consulta. "Yo y un hombre, el hombre finalizando", agregó la ex de Mac Allister con mucho pudor y tratando de encontrar las palabras para graficar la escena sexual.

En ese momento, Ana se cansó, le puso nombre y apellido al acto que practicó su compañera y llevó luz entre tanta oscuridad. "Estaba haciendo un pete, Noelia. Corta la bocha, te lo digo así porque esta... bla, bla, bla, los representante del pueblo...¡Decí pete, querida! ¡Decí, pete!". Ante las risas de sus compañeras, Mayan intentó explicar que una cosa era decir "pete" y otra muy distinta -y delicada- es decir la "oración entera". "Aparte, pará...¿Él estaba finalizando?", le preguntó, intrigada, Marzol.

Fue entonces que Cami le dio rienda suelta a su relato: "Él finaliza (en referencia a la eyaculación) y yo hago mi trabajo". Lógicamente, sus compañeras, al escucharla, estallaron de risa en vivo al no poder creer que la modelo decidió afirmar que estaba "trabajando" en vez de disfrutar de ese momento de "placer". "(risas) ¿Por qué era el trabajo de repente? ¿De qué trabajas? ¡De tragaleche!", describió Ana, muerta de risa. A lo que Noelia, sumó: "No es un trabajo, se supone que lo hacés por que querés".

Cami Mayan despertó las carcajadas de sus compañeras

Lo cierto es que luego de Ana afirmase que su compañera era una "laburadora del sexo", finalmente Mayan pudo cerrar su historia que hizo estallar a todos los presentes en el estudio: "El problema es que, lo que tenía que hacer lo hice mal... y se me fue para el otro lado", dijo mientras señalaba su nariz. Noelia Marzol no pudo contenerse, se paró y se retiró en medio de carcajadas, para luego retomar en sus pasos y resaltar: "¡El sifóncito! ¡Me vuelvo loca". "Lo mejor fue el momento en el que yo hago (hace el gesto de tragar) y no sé qué mierda hago y se me va para el otro lado", cerró Camila, convirtiéndose una vez más en tendencia en X.