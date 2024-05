De gasista y plomero a telonear a Wisin y Yandel: Quien es Lucky LGM, el cantante que la rompe en Youtube

Lucky LGM nació en la ciudad de Buenos Aires y desde que se convirtió en cantante y compositor de género urbano, lo da todo y mucho más con melodías románticas y bailables al mejor estilo de la vieja escuela del reggaeton. Pero... ¿quién es este artista que usó las siglas en inglés de Lucky Golden Music (La suerte de la música dorada) para presentarse frente al Mundo? Trabajaba como gasista y plomero en su barrio para poder llegar a fin de mes. "Ni siquiera sabía que iba a ser músico, era gasista y plomero", le confesó a BigBang el músico que supo ser telonero de la dupla reggaetonera más importante del género: Wisin y Yandel.

Según le explicó a este portal, las personas que contrataban sus servicios "eran una especie de sondeo, le mostraba lo que sacaba, no podían imaginar que era el gasista, el plomero el que cantaba". Y un día se despertó y decidió dejar el trabajo que lo ayudaba a conseguir el pan de cada día para darle rienda suelta a lo que lo realmente lo apasionaba desde pequeño: "Ya está, voy a dedicarme de lleno a la música". Así fue despegando de a poco hasta llegar a vivir de lo que le gusta.

Cuando de escribir las letras se trata, Lucky busca inspiración en sí mismo, en aquello que le sucede en su vida y en vivencias de su entorno cercano para transformarlas en una canción que no sólo pueda sonar en un boliche, sino que además le dejen al público una enseñanza y reflexión. "Me podés contar cualquier cosa que te pasó en la mañana, y yo me quedo pensando, se me ocurre y ahí ya está, te robé lo que me contaste y lo transformé en canción" sentenció.

Su último track, "Pa no perrear sola", superó las 200.000 views en YouTube

Está muy claro que hoy en día para tener éxito en la música tenés que demostrar versatilidad, de la contrario corres el riesgo de encasillarte. Por lo tanto, hoy los artistas buscan salir adelante incursionando en géneros que no son tan cómodos pero que pueden darle un sustento a su carrera. Y este podría ser el caso de "Lucky", que hace poco estrenó el tema "Mi Nena", el cual mezcla el género electrónico con el urbano.

Sin embargo, la idea no es quedarse en el molde a la ahora de experimentar, el músico le contó a este sitio los "experimentos" que está llevando adelante: "Estamos mezclando mucho el género, ya lo pude mezclar con funk, ahora estoy haciendo una cumbia mexicana e estoy incursionando en la bachata", dijo y aclaró: "No me gusta quedarme estancado en lo que es el reggaetón, el trap". De esta manera, destacó que lo importante es superarse e intentar presentar "un buen material".

No cabe dudas de que la carrera de "Lucky LGM" está viento en popa. Realizó colaboraciones musicales con los artistas G Sony (2020) en la canción romántica "Ella sabe", Marie (Artista Rep. Dominicana) (2023) tema de desamor "Locura", entre otros. Se presentó en diferentes escenarios grandes, abriendo los conciertos de artistas de gran talla como Wisin y Yandel (2022) y Justin Quiles (2022), presentando su propio show junto a su staff de bailarines en el evento más importante gamer del país AGS (2023).

La entrevista completa

¿Cuáles fueron tus inicios?

- Me encanta cuando me hacen esa pregunta, porque es algo que me hace llegar a los inicios así como lo dice la palabra. Cuando empecé ni siquiera sabía que iba a ser músico, siempre me gustó, pero por temas de la vida, en realidad era gasista y plomero. De chiquito siempre me gustó, era algo que me fascinaba la música, pero no pude hacerlo hasta de más grande, ahí dije, ¿por qué no lo hago?

Iba escribiendo, hacía letras y las guardaba, pero el último tiempo empecé a grabar, me metí en el estudio desde hace unos 7 años hice la primera canción, el otro día estaba desayunando y empecé a pensar justamente eso, dije: "Qué loco", porque no sabía que el destino hoy en día me iba a traer hasta acá. No conocía productores, no conocía nada, lo único que sabía era tocar el piano y hacer canciones, pero de cero y de a poquito fueron saliendo las canciones, fuimos sacando y estrenando.

El artista argentino teloneó a Wisin y Yandel

Hoy en día la verdad estoy re contento con el equipo. Hoy en día mi manager es en realidad mi hermana y es como yo siempre digo: "Estamos en todo, en las buenas, en las malas". La verdad es que desde que estoy con ella, fue un crecimiento muy grande y siento un apoyo constante; El equipo en general, siempre se nombra uno que está todos los días a fines, pero el equipo en sí es el que está 24/7, trabajando para uno, para el proyecto, para todo. Como siempre me encanta reconocerlo. Y agradecerle a ustedes que nos dan estos espacios, también al equipo que nos dejan expresarnos y poder contar un poco lo que somos, ¿no?.

¿Cómo fue tu época como Gasista?

- Fue muy loco, mientras que iba haciendo la carrera musical iba haciendo trabajos igualmente y mis clientes eran una especie de sondeo también, le mostraba lo que saqué. Imagínate era el gasista, el plomero ¿qué onda?, la verdad es que iba teniendo buena aceptación y hasta que de a poquito fue encaminándose más y dije: "Ya está, voy a dedicarme de lleno a la música", por suerte ahí pude ir despegándome y empezar más con toda la parte musical.

¿En qué te basas o inspiras a la hora de escribir?

- Imagínate, ahora estamos acá charlando, ¿no? apagamos la cámara y me podes contar cualquier cosa que te pasó en la mañana, yo me quedo pensando, se me ocurre y digo: "Ey, qué bueno que está esto, podemos hacer algo". Y ahí ya está, te robé lo que me contaste y lo transformé en canción. Hace un rato, por ejemplo, me pido el Uber, llegó hasta mitad del camino, me cancela y tuve que tomarme otro. No llego, pero llegué, cosas que pasan, ¿ves?, sale canción del Uber, ¿sabés qué? Ya la tengo ahí en la cabeza y todo empieza de vuelta.

¿Te ves cantando algo que no sea género urbano?

- Te voy a dar una primicia. Hace poquito acabamos de estrenar "Mi Nena", vayan a verlo, un tema que se mezcló mucho con la electrónica con un video con alta producción, tremendo video salió. Ahora pasando al tema de las canciones, estamos trabajando, estamos mezclando mucho el género, ya lo pude mezclar con funk, ahora estoy haciendo una cumbia mexicana, estoy incursionando en la bachata, muy versátil. No me gusta quedarme estancado en lo que es el reggaetón, el trap, sino ir indagando diferentes estilos, Incluso ahora me puse a hacer un poco de pop rock, un poquito de todo; el tema es poder siempre auto superarse y también poder llevar un mejor material a la gente, Porque el público es el que está con nosotros siempre, el que lo apoya, tratar de mejorar para poder llegar a eso. Por ejemplo, anoche tuve la posibilidad de ir a ver a No te va a gustar, al Estadio Vélez. Tremendo show de los chicos, la verdad. Los felicito. Y llegar a eso, a esa gente, es lo más importante.

¿Hay alguna colaboración que te gustaría hacer?

- Hay alguien que me encanta mucho, incluso como dúo que es Wisin y Yandel. Me voy a ellos porque son referentes más grandes. Incluso tengo otros como, por ejemplo, Post Malone, es alguien que me encanta, cómo maneja la guitarra, vocalmente, como artista en general; son algunos que me encantaría poder armar algo.

¿Qué se viene a partir de ahora en adelante?

-El 5 de mayo tenemos el primer show del año en el Luna Park. Tenemos la suerte de poder estar con grandes artistas del género, así que re contento con eso imagínate. Después, estamos cerrando otros shows que se vienen, tenemos una planificación que organizamos hasta fin de año de estrenos, entre medio la organización de un EP, el EP tiene que salir de 10, pero va a ir a poquito, hasta ahora no saqué un EP, sería el primero y lo lindo es el proceso.

¿Las canciones las elegís vos?

-Primero nos ponemos con el equipo a ver, ¿en dónde vamos a ir a buscar el concepto? ¿Cómo va a ser el concepto? ¿Por dónde va a ir la imagen? Una vez hecho eso, es ir a plantearle la idea, una vez aprobada la idea, vamos para adelante.

¿Algún mensaje que quieras dar?

-Agradecerles a ustedes, a la gente, que es el apoyo que nos dan día a día para que uno pueda seguir haciendo lo que le gusta. Siempre me gusta dejar un mensaje a los chicos que están recién empezando y es que nunca bajen los brazos porque esto es consistencia, disciplina, trabajo constante, creer en el proyecto y seguir hacia adelante.

Mirá lo que voy a citar... estaba escuchando a Alex Gárgolas, un productor muy importante, quien decía que la disciplina es lo principal. y él lo comparó con una carrera de caballos. ¿Cómo lo hizo? A vos te ponen una carrera con 10 caballos y el camino es largo, vos empezás a cabalgar y se te van corriendo del camino.

La siguiente carrera te vuelven a llamar, pero vos ya sabés el camino y te pusieron 10 nuevos rivales. Entonces, la persistencia y la disciplina es lo que te hace llegar a tu meta. Es algo que me quedó en la cabeza.