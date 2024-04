Se viene la serie de Silvina Luna: qué secretos revelará la tira sobre su enfermedad

Se cumplen siete meses del fallecimiento de Silvina Luna, cuyo deceso abrió un debate sobre amor propio y las exigencias que impone la moda sobre los cuerpos de las mujeres para cumplir con ciertos estereotipos de belleza. Lo que sucedió, es que ella pasó por el quirófano en 2011 para aumentarse el tamaño de sus glúteos, sin saber que esa operación le cambiaría la vida para siempre, ya que el material que le inyectaron le provocó fallas renales graves a los pocos años.

Silvina Luna.

El conductor Ángel De Brito contó en su programa que tanto el hermano de la modelo como Fernando Burlando, su abogado, cumplieron con su última voluntad y realizarán una serie documental sobre su enfermedad, el tratamiento que recibió y su posterior fallecimiento con detalles inéditos.

"El hermano de Silvina Luna está trabajando en el proyecto de la serie para contar todo lo que fue su vida, no sólo la muerte. Su hermano y ella tienen registrado todo", expresó el periodista de espectáculos, quien confirmó que la ex Gran Hermano estuvo de acuerdo en contar los detalles más íntimos de su internación en el Hospital Italiano para que su testimonio sirva para las próximas generaciones.

"Registraron toda la parte del tratamiento y todas las complicaciones que después fueron ocurriendo... Pero, más allá del tema de la serie, lo importante también es el tema judicial. Según me dice Burlando, Lotocki no va a salir más de prisión. Nunca más", precisó.

En este mismo sentido, aseguró que Fernando Burlando mencionó que el cirujano responsable del padecimiento de Luna, Anibal Lotocki, "no va a salir nunca más de prisión. Los ocho años los va a tener que cumplir, pero se le van a sumar nuevas condenas".

"Esto es lo que espera él. En principio, los 8 años que ya tiene la condena los va a tener que cumplir, no hay forma de que no los cumpla. Pero se le van a sumar nuevas condenas de algunos casos que ya están denunciados y de otros que se van a ir denunciando, porque obviamente la muerte de Silvina Luna, hiper famosa, asustó y despertó un montón de denuncias de gente que no sé por qué no fueron a denunciarlo en su momento", remarcó De Brito.

Al respecto, recordó que la causa contra Lotocki es bien conocida por la opinión pública gracias también al caso de Cristian Zárate (otra de las víctimas del médico que falleció después de realizarse una operación), la denuncia realizada por Silvina Luna y su posterior muerte tomó mucho más fuerza para encauzar una condena. "Pronto va a salir la resolución de esta condena, seguramente por homicidio, para que tenga prisión efectiva", contó.

Silvina Luna.

Ángel De Brito brindó también novedades con respecto a la autopsia de Silvina y explicó: "Burlando me explicó que todos los análisis de esta autopsia en particular son llevados a cabo obviamente por el Estado y que hay determinados exámenes específicos que tardan mucho más tiempo que otros".

"A mí algunos forenses y algunos médicos me dijeron, es imposible que tarde tanto, pero bueno... Hoy entró el último estudio que completaba toda la serie de estudios que eran un montón... Esto es para terminar y elaborar el informe final", señaló el conductor de LAM.

Por último, remarcó que: "Así que en pocos días más estarían los resultados de la autopsia y ahí, al detectar que el material que tenía Silvina en el cuerpo la terminó matando, se va a poder tomar como precedente para otros casos de lesiones graves".

Tras su fallecimiento, amigos, familiares y seguidores de Silvina Luna continúan buscando respuestas con una causa judicial en curso y a la espera de una autopsia que finalmente pueda brindar certezas sobre las responsabilidades en este caso para que su muerte no haya sido en vano.