María Laura Santillán se hartó de Caputo y mandó a callar a Novaresio: "¡Pará, dejame desarrollar!"

Tan sólo minutos después de que el Gobierno de Javier Milei liberara el sistema de precios a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las prepagas se lanzaron en una carrera para recuperar el valor en las cuotas de sus servicios. Para ser claros, las empresas tardaron lo que un pestañeo en enviarle mensajes a los usuarios advirtiéndoles que entraría en vigor un aumento del 40% en enero. Luego anunciaron una suba del 27% en febrero y otro 20% para marzo.

Y a pesar de que los bolsillos no aguantan este descarado aumento (según un estudio privado, el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la cuota de medicina prepaga con sus ingresos mensuales), según las empresas, el aumento de abril será de entre 16 y 19% a la espera de la suba de mayo que ya anunciaron que será de un 9%.

En este contexto desalentador -las cuotas acumulan una suba del 160% promedio en lo que va del 2024, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, apuntó contra las prepagas y aseguró que "le están declarando la guerra a la clase media", luego de los aumentos que realizaron desde que asumió Milei como presidente.

Frente a las críticas del ministro, las empresas se defendieron aduciendo que no son formadoras de precios y le pidieron a Caputo una reunión para hablar del tema. Si bien se presentaron una serie de amparos individuales, aún no existe un fallo judicial que limite los aumentos que están habilitados a partir del DNU70/2023.

Las empresas prepagas se apoyarán en los mismos datos oficiales justificar aumentos que, de acuerdo al INDEC, están por debajo de la inflación. Los últimos datos disponibles refieren a la situación a febrero y dan cuenta que en un año las cuotas de las medicina prepaga aumentaron 253%, contra un IPC general que subió 277%.

A la espera de los datos de marzo, que se conocerán el próximo viernes, las empresas pueden argumentar que sus precios aumentaron 22 puntos menos que la inflación general. Sin embargo, diferente es el panorama si se toma lo que sucedió en el primer bimestre del año.

Luis "Toto" Caputo y Javier Milei

En pocas palabras, los valores mensuales de las prepagas ajustaron un 73,3% contra una inflación en el período de 37,5%. En medio de este panorama fue que la periodista María Laura Santillán salió a criticar a Caputo por sus dichos en las redes sociales, cargó contra el desvergonzado incremento de las prepagas y hasta se dio el gusto de callar a su compañero de LN+, Luis Novaresio, quien la interrumpió cuando estaba dando su punto de vista sobre esta disputa.

Cuando en la LN+, que suele estar a favor del oficialismo, repasaban los aumentos de las empresas de salud en lo que va del gobierno de Milei y hacía hincapié en los dichos del ministro de Economía, Santillán no lo dudó ni un segundo y con mucha ironía, disparó: "¡Chocolate por la noticia! Está re bueno que lo diga Caputo, Me parece interesante que lo diga". Frente a esto, Novaresio la chicaneó: "A vos tampoco te va a dar entrevistas Caputo, viste que te bardea por Twitter".

María Laura Santillán

Acto seguido, la periodista advirtió que sería "más interesante" que Caputo "tome alguna medida". "¿Qué es lo que está sintiendo la gente? Que con los salarios sí se regula, que con los salarios no se....", llegó a decir hasta que su colega la interrumpió, lo que despertó el enojo de Santillán. "¡Pará, dejame desarrollar la idea un segundo!", le dijo y frente al pedido de "calma" de Novaresio, la conductora retrucó: "Uno no es que defiende los salarios de determinado gremio, sino que si no se permite la homologación de uno, se puede no permitir la homologación de otros. Con los salarios sí se mete el Gobierno cuando, en realidad, es entre empresas y trabajadores".

Luis Novaresio

Refiriéndose directamente a la homologación de las paritaria cerrada por la Federación de Camioneros, Santillán sentenció: "Se está metiendo, está opinando, está Caputo diciendo abiertamente que el Estado no puede homologarlo. Ahora...¿con las prepagas no?"