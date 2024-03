Shakira recordó los "sacrificios" que hizo por Piqué: "Puse mi carrera en pausa para..."

A más de un año de la publicación de la Music Sessions #53 que grabó junto a Bizarrap, Shakira volvió a hablar del escándalo que terminó dinamitando su matrimonio Gerard Piqué. "Durante mucho tiempo dejé mi carrera en pausa para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol. Sacrifiqué muchas cosas por amor", dijo la cantante colombiana al hablar de los "sacrificios" que hizo durante la relación que mantuvo con el ex futbolista.

La colombiana descubrió la infidelidad por una "mermelada"

Para aquellos que no recuerden el escándalo que mantuvo en vilo a todo el mundo, aquí un breve resumen: Shakira y Piqué anunciaron su separación a principios de junio de 2022, luego de que ella descubriera que él le fue infiel con Clara Chía Martí. La propia cantante había relatado que descubrió la infidelidad cuando su papá se encontraba internado por una caída durante la primera comunión de Milán, su hijo. ¿Cómo lo descubrió? porque cada vez que volvía a su casa luego de ausentarse por varios días por cuestiones estrictamente laborales, notaba que alguien comía su mermelada favorita, dulce que al futbolista no le gustaba.

Según las versiones, Piqué conquistaba mujeres en una discoteca local. "Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allí dentro", había asegurado un testigo anónimo a la revista española Socialité, la misma que había sacado a la luz las andanzas nocturnas del ex defensor y cuál era la estrategia para seducir a decenas de mujeres a escondidas de Shakira.

En un bar de Barcelona le habían armado un salón privado al cual ingresaban las mujeres que él quería. Para llegar al lugar, Piqué pedía un taxi que le enviaban sus amigos y usaba gorra y anteojos oscuros. Para ingresar al lugar, utilizaba una puerta lateral que da a un callejón. Para ingresar utilizaba una palabra en código. Lo mismo hacían algunas de sus amantes. La palabra era elegida por el propio futbolista. Una vez que ingresaba al salón privado, Gerard tenía vista al resto del bar sin ser visto.

Shakira le sacó rédito al escándalo

Así podía ver si alguna de las mujeres presentes le gustaba, si era así, le pedía a uno de sus amigos que la llamara y si ella aceptaba, pasaba al salón para conocerlo. Según Socialité, el salón estaba adornado con cortinas rojas, sin ventanas al exterior y unas escaleras que llevaban a un piso superior. La influencer ecuatoriana Luciana Guschmer, hija del presentador Andrés Guschmer, contó que una conocida que estuvo en una de esas fiestas le describió cómo era todo.

A través de su cuenta de TikTok, Luciana afirmó: "Una amiga me dice: 'vamos a salir a un lugar donde no podemos llevar los celulares... que nos lo van a quitar a la entrada' Me contó las razones por las cuales no dejaban que uses el celular en estos lugares, porque había muchos jugadores que iban y se drogaban o consumían demasiado alcohol y si eso se hacía viral podía ser una repercusión para el club. A parte de todo esto es que había muchos jugadores que estaban allí con modelos".

Lo cierto es que en las últimas horas, Shakira volvió a hablar de su relación con Piqué y en diálogo con Sunday Times, recordó: "Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música". La artista dio esta entrevista en medio de la presentación de su duodécimo álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran.

Este disco incluye, para sorpresa de muchos, algunos de los temas que le dedicó al padre de sus hijos. "Este álbum representa la transformación del dolor en creatividad, la frustración en productividad, la ira en pasión, la vulnerabilidad en resiliencia", explicó y consultada sobre la sesión que grabó junto a Bizarrap, aclaró: "Esa canción me ayudó a exorcizar muchos de los demonios que me atormentaban. Y se sintió bien hacerla".

Mucho han cambiado las cosas entre Shakira y Piqué

Además, destacó que sus hijos "saben que solo hay una manera de vivir la vida y es aceptar el dolor". "Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de hacerlo. Cuando su padre y yo estábamos atravesando la separación, Milán escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar".