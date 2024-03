De Brito contó cómo cortó su relación con Jey Mammon: "No pude hacerme el estúpido"

El año pasado la cancelación llegó a la vida de Jey Mammon, luego de que salieran a la luz las conversaciones que había mantenido con Lucas Benvenuto, quien fuera pareja del músico durante algunos años, de acuerdo a lo expuesto por ambos, cuando él todavía tenía 16. Mientras que hubo personalidades que no le soltaron la mano, como Andrea Rincón, también hubo otras personas que decidieron cortar relación con él, a partir del contundente relato en su contra.

Un ejemplo de esto fue la postura que tomó Ángel de Brito, quien tenía una fuerte amistad con su colega y que tuvo que interrumpirla por el carpetazo que corrió a Mammon de los medios de comunicación hegemónicos. "A mí me pasó con Jey. Con Jey éramos amigos, pero cuando me enteré de una historia que no conocía, más allá de los detalles, no pude continuar la amistad ni me pude hacer el estúpido", reconoció ante una entrevista que brindó a Maite Peñoñori.

"Justo me había tomado unos días por un feriado, un casamiento, el casamiento de Lizzy (Tagliani) teníamos, cuando explotó ese caso. Y el lunes cuando volví al programa dije lo que pensaba y bueno. Fui duro, cruel dirá él, no sé qué. Me mandó una mediación, tuvimos una mediación", recordó De Brito. "No sé si puedo hablar de eso, pero bueno, ahí no me interesó la amistad, dije lo que pensé", agregó.

La entrevistadora en ese momento le remarcó que tampoco se había retractado de las cosas que afirmó sobre el ex conductor de América TV y Telefe. "No, ni pienso. Y sostengo cada palabra que dije en ese momento. Y que me manden 800 cartas documento cualquiera. Es raro que me tenga que retractar, porque trato de no mentir. Sí me disculpé un montón de veces, por alguna mala información, por ejemplo", aseguró De Brito.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon durante 2023.

El conductor de LAM reconoció que sí le ocurrió con "varias personas" el "contar una información que no era, por no chequearla con esa persona", y que por eso pidió "las disculpas". Aunque también afirmó que "en el caso de Jey había un testimonio, el del protagonista, que casualmente había denunciado bandas de pedófilos, que algunos fueron presos y otros quedaron sin cumplir condena".

De Brito puso otro ejemplo sobre amistades que terminaron a partir de novedades como esa, cuando habló del ex productor de Telefe y Gran Hermano Marcelo Corazza, con quien Ángel "tenía una gran relación". "Cuando vi todo lo que apareció no podía creerlo, lo que está en el expediente", cuestionó.