Snacks, jamón crudo y un corazón relleno de postre: el exclusivo menú de los Martín Fierro 2024

El próximo lunes 9 de septiembre se llevará a cabo la 52° edición de los Premios Martín Fierro, la ceremonia más esperada de la televisión argentina. Este año, la gala será conducida por Santiago Del Moro y transmitida en vivo por la pantalla de Telefe. Por este motivo, a través de su cuenta de Instagram, Del Moro reveló los detalles del menú que disfrutarán los nominados durante la velada. Los platos fueron diseñados para sorprender a los paladares más exigentes de la industria televisiva.

Según reveló el ex conductor de Gran Hermano, la noche comenzará con un snack compuesto por cuatro bocados típicos: humita, tomaticán, empanada y tartar de trucha. Este aperitivo será seguido por una entrada sofisticada, que incluirá un zócalo de garbanzo especiado, jamón crudo, queso mascarpone, esponja de albahaca, tomates asados y una delicada crema de arveja-lima. El plato principal será un lomo de novillo acompañado de texturas de zanahorias asadas en miso, emulsión de zanahoria y chocolate blanco, roll de papa y ajo negro, todo coronado con una salsa de mostaza a la antigua.

Por las postales que compartió Del Moro en sus historias, muchos de los que asistan al evento deberán de todas formas consumir una merienda cargada si no quieren pasar hambre durante la noche. Para culminar la experiencia gastronómica, los invitados podrán deleitarse con un postre cremoso de limón, complementado con confitura de frambuesas, crema de lima, crocante de chocolate blanco y almendras. Sacando de lado el festín que se darán los invitados, la ceremonia ya fue cosechando sus primeras polémicas. Por ejemplo, Mirtha Legrand denunció públicamente que nunca recibió el Martín Fierro de brillante que Aptra le otorgó por su extensa trayectoria.

En su programa que se emite por la pantalla de El Trece, la gran diva que tiene el país se lo reclamó a Luis Ventura, presidente de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas). "Me entregaron el Martín Fierro de Brillante, que nunca me llegó a mis manos. Luis Ventura, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, dijo que Susana Giménez y yo teníamos tantos Martín Fierro decidieron apartarnos de esto", reclamó la conductora. Cabe destacar que al igual que La Su, Mirtha recibió el galardón de Brillante en 2017. Sin embargo, la diva de los teléfonos fue la única en subir al escenario a recibirlos.

De todas maneras, Mirtha recibirá una mención honorífica por su gran trayectoria en el cine, que le otorgará un doctorado certificado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. "Mirtha a partir de ahora va a tener el derecho absoluto de decir 'llámenme Doctora'. Le van a dar un Doctor Honoris Causa de la UBA en el marco del Festival de Cine que van a premiar a tres personalidades. Una es Mirtha, otro es Héctor Olivera, Director, y Marjane Satrapi", contó May Martorelli en Arriba Argentinos (El Trece). "Y, claro, Mirtha fue una figura nacional e internacional en el Cine de Oro de la Argentina, se dio el lujo de trabajar y de ser convocada por los Directores más grandes de nuestro país. y sigue recibiendo tan merecidos reconocimientos la queridísima Mirtha Legrand", sumó.