Cinthia Fernández va contra Matías Defederico: sorpresa por lo que mostró junto a Roberto Castillo

Aunque las vacaciones de invierno ya pasaron, Cinthia Fernández decidió tomarse unos días libres, armar las valijas e irse a Bariloche. Un viaje donde sus hijas, Charis, Bella y Francesca disfrutaron de juegos en la nieve con su mamá y su nueva pareja, Roberto Castillo. Además, Pilar, la hija mayor del abogado también compartió de las vacaciones familiares.

A través de sus redes sociales, la panelista presumió su amoroso presente con quien además de novio, es su representante legal. Sky, aerosillas y muchas risas marcaron unos días de nieve: "Familia", escribió la influencer en el carrete que muestra la buena relación de las nenas con su nueva pareja.

A pesar de las bajas temperaturas sureñas, Fernández incendió las redes sociales al publicar sus románticas postales. Muy acaramelados y con besos, los tortolitos posaron ante la cámara y generaron controversia en las redes sociales: "Los que vinimos a ver los comentarios", escribió un usuario junto a un emoji de risa. Y es que todos los cibernautas no se esperaban una buena reacción al ver que la joven presumió a su novio, mientras que este se encuentra atravesando fuertes momentos con su ex pareja.

Algunas personas felicitaron a la angelita por su presente amorosa, aunque otros decidieron dudar de las actitudes del abogado, así como atacar de lleno a la actitud de la mediática: "¿No era la que criticaba a la China Suárez? Todo llega...", "Ni un mes y ya es familia" o "Después se hace la moralista por TV. Que poca empatía con la ex mujer, no te olvides que primero fuiste amante", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo, una familia ensamblada

En un video de sus tres hijas, fruto de su pasada relación con Matías Defederico, los seguidores de Cinthia quisieron saber como se llevaban con la hija de Roberto Catillo: " La verdad, se llevan muy hermoso todas. Hacen todo más fácil ", contestó la modelo, siendo fiel a la expresión "una imagen vale más que mil palabras".

Cinthia Fernández revela el motivo por el cual sus hijas no pasan el cumpleaños de su padre con él

Aquella no fue la única pregunta de sus fanáticos que Cinthia Fernández respondió. Los usuarios de Instagram quisieron saber por qué las menores no pasaron el cumpleaños de su padre junto a él. La angelita no dudo en responder: "Le pedí permiso dos meses antes porque no había más disponibilidad en el hotel. Me pasaron dos fechas posibles y una era cuando estaba trabajando en Miami y otra ahora", comenzó contestando en historias de Instagram ante la consulta de por qué se las lleva de viajes en esta fecha: " Él aceptó. Caso cerrado, no hay vuelta que darle ", concluyó.

Matías Defederico, por su parte, compartió una imagen del festejo junto a los suyos, donde por supuesto no estuvieron presentes Charis, Bella y Francesca: "Mis 35, gracias a los míos por estar", escribió él en un posteo donde se ve rodeado de sus familiares. Las personas detrás de la pantalla decidieron cuestionar la actitud de Cinthia Fernández, aunque lo cierto es que las nenas no ven hace meses a su papá, ya que éste no cuenta con licencia de conducir para acercarse a ellas, una excusa que la panelista cuestionó en reiteradas ocasiones.