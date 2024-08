"Nico le dijo a Lucía que la amaba y que iba a dejar a Flor": el detrás de la infidelidad del momento

Luego de que surgiera la versión acerca de un beso que se dieron los ex Gran Hermano Lucía Maidana y Nicolás Grosman, en el medio de la relación de él con Florencia Regidor, desde el entorno de las y los hermanitos salieron con la versión real de lo que ocurrió en el viaje a Uruguay del último fin de semana. La declaración de amor y las idas y vueltas del culebrón del momento.

"Esto no fue en un boliche. Me dicen que fue en la pileta del hotel", fue la primera "X" que despejó Federico "Fefe" Bongiorno de la ecuación de qué sucedió exactamente durante los últimos días en el grupo de los últimos participantes de GH. Además, adelantó que hay una división entre ellos: "Que no amenacen con chats, porque 'de este lado también tenemos chats'", fueron las advertencias.

Es que la primera versión hablaba de que el beso entre Maidana y Grosman había sido en un boliche. Aunque el lugar no sería el principal problema de esta historia, ya que, según lo que contaron al aire del stream El Ejército de la Mañana, Nicolás le habría advertido a su entonces pareja, que se había tirado un lance con Lucía, y que, sin importarle eso, Florencia aceptó seguir en pareja con él.

Según contó Pedro "Pepe" Ochoa que le envió un amigo de Nicolás, el joven se le declaró a Lucía y le dijo "directamente que la amaba'. "Sale de la casa, le dice que la amaba, que estaba enamorado de ella y que la iba a dejar a Flor para empezar a estar con Lucía", reveló el periodista.

"Lucía le frena el carro diciéndole que estaba bien y que ella lo quería un montón, pero que toda la situación a ella la confundía mucho. Que lo quería mucho pero no sabía bien qué le pasaba. Que ella estaba sintiendo muchas cosas, pero como no le podía poner palabras", detalló Ochoa, quien agregó que todavía la ruptura de la salteña con su ex le pesaba bastante. "Además, le pidió que no la deje a Flor", sumó.

"Nico se lo cuenta a Flor que se declaró a Lucía, con la intención de que ella le diga que no siguen más. Y ella le dice: 'No pasa nada, yo prefiero seguir'", confirmó Pepe. "A mí me dicen que varias personas sabían esto pero que se hicieron los boludos con Flor, no le contaron la verdad", había advertido minutos antes.

Florencia Regidor y Nicolás Grosman, cuando todavía eran novios.

En ese sentido, Bongiorno reveló que fue en la cena en la que estuvieron todos juntos que Regidor se enteró de lo que había pasado con su entonces novio. "Y se entera porque Lucía le dice algo al oído a Rosina (Luna Beltrán), que como que se queda en shock, y salen a hablar", describió. "Flor supongo que por intuición femenina, ya venía sintiendo que había algo raro en el ambiente", añadió.

"Flor le dice a Nicolás: 'Che, me estoy dando cuenta de que pasó algo raro. Decime qué pasó'. Y él se lo termina confesando. Así es como se termina de enterar", relató Fefe, quien además informó que nadie le negó lo del beso y que esa es una versión que todos los ex hermanitos saben que es cierta.

Flor Regidor confirmó la infidelidad de Nicolás Grosman y Catalina Gorostidi la apoyó enseguida.

Quien no se aguantó toda esta versión fue Ochoa, quien se sacó el traje de periodista y se puso el de usuario de redes sociales. "Entonces Lucía es un sorete. Estás comiendo sushi con Flor y le hacés un gesto a Lucía para que se entere que le fueron infiel. Lucía, eso no se hace. Es de sorete mal cagado", lanzó arrebatado.

"Nico: un cagón. Si te vas a mandar la parte y sos hombre, pedí disculpas. Agarrá a tu piba y decile: 'Che, no estoy más para estar con vos. A partir de ahora estoy para una relación abierta. Me encantás vos, pero también me quiero comer a esta y la otra'. Con honestidad, para que no salga sufriendo la otra persona. Además es un cagón porque no se sienta en su streaming a contar lo que tiene para decir", arremetió Ochoa por el otro costado.