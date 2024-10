"¿Sos la amante de Lanata?": Manguel recogió el guante y apuntó con todo contra Elbita

Mientras la salúd de Jorge Lanata pende de un hilo, la interna familiar entre su actual esposa, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Bárbara y Lola, sigue dando de qué hablar. En los últimos días, desde el entorno de la abogada se encargaron de instalar que una "famosa periodista" era la amante del fundador de Página 12 y Romina Manguel recogió el guante.

"Una de las cosas que se dijo esta última semana es que sos una de las amantes de Lanata", fue la pregunta al hueso de la cronista de Socios del Espectáculo. "Nunca jamás en la vida, pero podría haber pasado, ¿por qué no? Nos amamos mucho, nos queremos mucho", respondió con elegancia la periodista.

"Creo que todo es de un tremendo equívoco mala leche de no entender el vocabulario o el lenguaje de Lanata. Cómo hablan sus amigos con Lanata, cómo hablan sus ex mujeres con Lanata; hay una cosa de no entender el código de Jorge. Creer que alguien es amante de Jorge porque le dice 'dame una Vuitton'...", prosiguió.

Cabe resaltar que los rumores circularon después de que la mujer del periodista filtrara una conversación privada entre Lanata y Manguel, en la que la periodista le pedía que le comprara una costosa cartera por haberle suspendido una reunión.

Los chats que entre Lanata y Manguel que habría filtrado Elba

Lanata: "Necesito cambiarte el horario de la reunión. Perdón, perdón".

"Necesito cambiarte el horario de la reunión. Perdón, perdón". Manguel: "Tres perdones y una Vuitton. Avisame, conmigo no te disculpes nunca. Sólo cuidate, quereme y comprame una Vuitton".

"No me siento atacada. Lo único que preservo es a las hijas de Jorge porque las amo y porque no entiendo. Yo estoy separada y tengo una pareja, pero si mi pareja estuviera mal con mis hijas no creo que esa pareja pudiese funcionar", chicaneó, en alusión a la rivalidad entre la abogada y las Lanata.

Luego, Manguel le puso nombre y apellido a la situación. "Hablo en el caso de Elba, que además me parece una tipa inteligente. Es una mujer grande metiéndose con dos pibas que, además, tienen todo el derecho del mundo... si Jorge las quiere mantener".

El contraataque de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata

"Me parece una barbaridad haber mostrado los recibos de sueldo de Bárbara. No es funcionaria pública, no es desvío de fondos... es Lanata haciendo con su plata guita lo que se le canta el ort... Pero, además, es darle laburo a su hija. Hablar mal de esas hijas, decir que son mantenidas. Si alguien se mete con mis hijas yo te mato", sumó.

Lejos de bajar la espuma, Manguel reconoció que la relación entre el periodista y sus hijas se enfrió producto de su nuevo matrimonio: "Ahora se entiende un poco más por qué las hijas se alejaron y por qué Jorge estaba bastante alejado de las hijas. Jorge no se hubiese casado si sabía que habría un enfrentamiento así con las hijas, tan descarnado, tan brutal".

Jorge Lanata pelea por su vida.

"Meterse con las hijas, no sé. Callate la boca, tratá de consensuar, invitalas a tomar un café. Además, ¿nunca te enojaste con tu viejo? Me parece tan cruel. Están haciendo una carnicería con todo y me parece horrible. Espero que Jorge esté bien y esté mejor. Todos sabemos lo que haría Jorge", redobló.

Consultada sobre cómo Elba pudo acceder a los chats privados de Lanata, la periodista disparó: "A mí me parece rarísimo. Se pasó un límite. No sé si Jorge compartía con ella la clave o si le puso el dedo (para desbloquear el dispositivo) en el hospital. No sé, porque no tengo la intimidad de la pareja, ya estoy pensando cualquier cosa. Si es así, es un delito gravísimo".

Por último, Manguel denunció que en los últimos días, mientras Lanata ya estaba en un coma inducido, su entorno se alertó porque vio que se activaba el WhatsApp y Telegram del periodista. "El teléfono estuvo en línea, varios nos preocupamos. Lo vi en línea. Creo que Jorge se levanta y mata a alguien si se entera de todo lo que está pasando".