Susana viajó en el tiempo: cómo se hizo la entrevista a La Mary "hecha como los dioses"

El domingo, en el prime time de Telefe, Susana Giménez sorprendió al país con un espectáculo único: una entrevista con su yo del pasado, encarnando a La Mary, el personaje que marcó un antes y un después en su carrera. Gracias a la magia de la inteligencia artificial (IA), la diva logró lo imposible: dialogar con su yo de hace 50 años, en un intercambio tan emotivo como entretenido que dejó al público boquiabierto.

La idea nació de un brainstorming creativo en Furor Studio, liderado por Juan Manuel Funes Szelagowski y Noe Antonelli, quienes soñaron con materializar un encuentro tan ambicioso como este. "Queríamos algo que nadie había hecho antes, y la tecnología nos permitió lograrlo", explicó Funes Szelagowski. El desafío era inmenso: recrear no solo la apariencia y voz de la Susana de 1974, sino también dotar al personaje de una naturalidad que permitiera una charla fluida.

Con meses de preproducción, un casting exhaustivo para elegir a la actriz que encarnaría esencialmente a La Mary, y horas de análisis de material audiovisual de aquella época, el equipo logró revivir a la Susana de hace 30 años. La propia conductora supervisó el proceso, aportando ideas para las preguntas y confiando en el proyecto desde el principio. "Arrancaron en agosto las charlas con la producción y al mes siguiente tuvimos la aprobación...Susana se animó a jugar, y eso fue clave", señaló Juan Manuel.

El dueño de Furor Studio advirtió que querían "hacer algo que rompiera moldes". "Sabíamos que sería difícil porque la espontaneidad de una entrevista va en contra de cómo opera esta tecnología", dijo. "Susana se comprometió desde el principio. Entendió perfectamente la dinámica y jugó con su rol, algo fundamental para que la experiencia funcione. "Una de las cosas que me pasó cuando se grabó esto fue que las preguntas que hacía La Mary la hicieron sentir cómoda y se animó a meterse en cosas personales como el tema de la mamá, su relación con Carlos Monzón. Queríamos respetar la espontaneidad y la frescura de Susana", destacó.

Sobre el proceso, remarcó que fue "exclusivamente tecnológico". "Agarramos mucho material audiovisual de Susana, sobre todo de La Mary. Agarramos la película remasterizada, entrevistas que estuvieran en buena calidad, se analizó todo ese material y se entrenó un modelo de Inteligencia Artificial. Lo mismo se hizo con la voz, escuchamos un montón de entrevistas para replicar la voz característica de Susana en esa época. No sé cuantos minutos de entrevista de esa época vimos y con eso se sintetizó una voz en modelo con Inteligencia Artificial", señaló Funes Szelagowski al dar detalles de la creación de La Mary.

La Mary, el personaje de Susana Giménez que enamoró a Carlos Monzón en 1974, sigue siendo un ícono del cine argentino

La entrevista comenzó con una entrada triunfal: la Susana de 1974 apareció en el estudio luciendo un vestido celeste y una actitud llena de curiosidad. "Qué flaquita eras", la saludó la diva actual, con su ya habitual obsesión por los cuerpos, mientras La Mary replicó con picardía: "¡Como vos!". La conexión entre ambas fue inmediata, y el diálogo fluyó con una mezcla de humor, nostalgia y reflexiones profundas. La Mary, asombrada por el éxito de su yo futuro, preguntó sobre el amor, la fama y los momentos clave de su carrera. "¿Vamos a conocer a Rita Hayworth?", consultó emocionada, a lo que Susana respondió con anécdotas y confesiones.

La actriz elegida para darle vida a La Mary

Habló de su transformación en rubia por un error de peluquería, de su relación con Carlos Monzón y de las lecciones que la vida le dejó. "Viví, hice todo lo que me gustó en la vida. Viajé, amé, fui amada, el sol iluminó mi vida. Nunca cambiaría ni un minuto de mi vida", explicó. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Susana habló de su madre. "No la valoré tanto en mi juventud como después. Si pudiera volver atrás, cambiaría eso", confesó con sinceridad, arrancando suspiros en el estudio. También dejó claros sus aprendizajes sobre el amor: "Sufrir, no. Si no va, te vas". Su yo joven la escuchó con atención, intrigada por los amores y desamores que vendrían.

Susana Giménez se entrevistó a sí misma como "La Mary", reviviendo su icónico personaje con IA.

El diálogo no estuvo exento de humor. Cuando La Mary preguntó si habría un gran amor en su vida, Susana esquivó dar nombres: "No quiero hablar de eso porque muchos ya no están y otros sí... así que mejor lo dejamos ahí". Entre risas y lágrimas, el consejo más claro de la Susana actual fue sobre el matrimonio: "No te lo aconsejo, no me fue muy bien con eso. Pero vas a tener una vida fabulosa".

Al finalizar el encuentro, Susana reflexionó frente a las cámaras: "Al principio dudé, pero cuando lo vi terminado me emocioné. Está hecho como los dioses". El público también quedó maravillado: no solo por el realismo de la interacción, sino por la manera en que logró capturar la esencia de dos momentos históricos de la vida de Susana Giménez. La entrevista terminó con Susana visiblemente emocionada, reflexionando sobre lo vivido. "La verdad, me tocó el corazón", confesó.