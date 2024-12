Wanda Nara, imputada: de la promoción de un casino ilegal a la banalización de la responsabilidad

En un capítulo más de la relación entre el espectáculo, las redes sociales y la justicia, Wanda Nara se sumó a la lista de influencers imputados por promocionar sitios de apuestas ilegales en plataformas digitales. La conductora de Bake Off, unto con figuras como Florencia Peña, L-Gante y Flor Vigna, entre muchos otros, enfrenta cargos por infringir el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la explotación de juegos de azar sin autorización. En este caso, las publicaciones realizadas por estas personalidades en Instagram sirvieron para promocionar casinos online no habilitados. Lo que puede parecer un simple anuncio para sus millones de seguidores encierra un problema grave: la validación de actividades ilícitas bajo la fachada de una "influencia" que muchas veces no rinde cuentas.

Wanda Nara, complicada

El casino que Wanda promocionó no estaba registrado ni autorizado, ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en el resto del país, como señalaron fuentes judiciales. Según los fiscales, estos sitios suelen carecer de controles mínimos, permitiendo el acceso de menores de edad y personas vulnerables. La participación de figuras públicas no solo normaliza esta práctica, sino que la legitima frente a audiencias que muchas veces no distinguen entre un anuncio y una recomendación personal. De esta manera, este escándalo pone de manifiesto una problemática en el ecosistema digital: la falta de regulación efectiva sobre los contenidos patrocinados en redes sociales.

Mientras influencers y celebridades capitalizan sus audiencias -que en estos casos superan los millones y millones de seguidores- con contratos publicitarios, la supervisión de las plataformas y de las autoridades locales resulta insuficiente. Más preocupante aún es el uso de estos anuncios como herramienta para camuflar actividades ilegales. En palabras del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, la colaboración de influencers con estas plataformas imprime una pátina de legalidad a negocios que, en el fondo, financian redes de juego clandestino y alimentan problemas sociales como la ludopatía infantil.

Denuncian que existen más de 250 sitios de apuestas ilegales

Algunos de los imputados, como L-Gante y Florencia Peña, ya tienen experiencia en navegar aguas judiciales, mientras que otros, como Wanda, que será indagada por el fiscal Juan Rozas, funcionario que conduce la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público porteño, el 17 de este mes, parecen más interesados en redoblar la apuesta mediática que en abordar las consecuencias legales de sus acciones. Lo que buscará determinar la Justicia es si los influencers realmente desconocían la ilegalidad de lo que promocionaban o si, por el contrario, optaron por ignorarla en función de los jugosos ingresos que estas campañas pueden ofrecer.

El caso de Wanda y los demás influencers imputados, en los que también figuran Trianela Campolieto y Juliana "Furia" Scaglione (además de otros ex Gran Hermano), subraya una verdad incómoda: la responsabilidad de quienes tienen poder de influencia no puede ser subestimada. Las plataformas digitales han permitido que figuras públicas moneticen su alcance de formas antes inimaginables, pero también han creado un vacío ético y regulatorio. Para las autoridades, este es un llamado a intensificar la vigilancia sobre el juego clandestino y las redes sociales. Para los influencers, debería ser una advertencia sobre los riesgos de asociarse con actividades cuestionables.

Durante los últimos días de junio, Jorge Macri aseguró que la ludopatía infantil es "una preocupación grave y un problema serio" que busca combatir día a día. En aquella oportunidad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había advertido que "no hay grises" al hablar de este tema y avisó: "Acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y el delito lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos". Lo cierto es que semanas después, cayeron los primeros "famosos" involucrados.

El Jefe de Gobierno porteño había adelantado que "esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes". "Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos" había manifestado días atrás. Antes, la Ciudad enviaba cartas documento de advertencia a influencers que promocionaban juego ilegal, pero como eso no funcionó como se esperaba, decidieron abordar el tema desde otro ángulo.

El acceso a los menores de edad está prohibido.

Como -entienden- existe muchísimo más conocimiento sobre el tema, "corresponde una denuncia porque el influencer que continúa promocionando juego ilegal, sabe y conoce lo que hace", señalaron. Entre las medidas que tomó la Ciudad para atacar la ludopatía infantil se destacan el cierre de la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas y la suspensión de todos los convenios con potenciales operadores.

Además se avanzó en medidas educativas, de salud y el trabajo en la Legislatura, donde hay presentados 18 proyectos de ley sobre ludopatía infantil. La ludopatía infantil es una problemática que requiere de un abordaje integral y por eso, Jorge Macri impulsó el trabajo conjunto entre Gobierno, escuelas, ONGs, clubes y familias. A la vez se avanza contra los sitios de apuestas ilegales. La Fiscalía General decidió que una Fiscalía se va a especializar en el tema de juego ilegal.

Y el área de ciberdelito de la Policía de la Ciudad trabaja en el monitoreo y para controlar las redes. En la actualidad, el 98,6% de los chicos tienen algún vínculo con la tecnología mientras que el 52% cree que sus hijos hacen un uso exclusivo de pantallas y dispositivos, según una investigación de Lotería de la Ciudad. Y uno de cada dos padres están preocupados por la posibilidad de que sus hijos realicen apuestas on line.